Ушаков рассказал о «хорошем турецком подарке» Путину в честь дня рождения

Напомним, вчера президент РФ отметил 72-летие. В числе прочих его поздравили коллеги по СНГ, с которыми вечером в понедельник состоялась неофициальная встреча. Лидер Турции в телефонном разговоре «тепло поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения», сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин и Эрдоган выразили удовлетворение характером российско-турецких отношений и обсудили некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке. Также они подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи в ходе саммита БРИКС в Казани. Ранее Владимир Путин сообщил, что беседа с Эрдоганом намечена на 23 октября.