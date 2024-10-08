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Ушаков рассказал о «хорошем турецком подарке» Путину в честь дня рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому лидеру Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Ушакова, это был «хороший турецкий подарок», а его стоимость помощник главы государства оценил чуть дороже разрешенных для госслужащих трех тысяч рублей. Отвечая на вопрос, как поздравили Владимира Путина с днем рождения, Юрий Ушаков сообщил, что были и другие подарки.

Напомним, вчера президент РФ отметил 72-летие. В числе прочих его поздравили коллеги по СНГ, с которыми вечером в понедельник состоялась неофициальная встреча. Лидер Турции в телефонном разговоре «тепло поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения», сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин и Эрдоган выразили удовлетворение характером российско-турецких отношений и обсудили некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке. Также они подтвердили договоренность о проведении отдельной встречи в ходе саммита БРИКС в Казани. Ранее Владимир Путин сообщил, что беседа с Эрдоганом намечена на 23 октября.