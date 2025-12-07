Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».