Усатая «Терешкова». Как кошка первый и последний раз слетала в космос

Действительно, ни в СССР, ни в США не стали использовать кошек. В Советском Союзе ставку, начиная с периода суборбитальных полетов, ставку сделали на собак, в Соединенных Штатах — на обезьян. Но штука в том, что этими двумя странами космические исследования не ограничивались даже в 1960-х годах.