Усатая «Терешкова». Как кошка первый и последний раз слетала в космос

Один из историков освоения космоса, журналист Владимир Губарев, писал в своей книге категорично: «Кошки в космос не летали». А затем объяснял, что с точки зрения ученых эти животные для экспериментов в космосе не подходят.
Вся надежда на «Веронику»
Действительно, ни в СССР, ни в США не стали использовать кошек. В Советском Союзе ставку, начиная с периода суборбитальных полетов, ставку сделали на собак, в Соединенных Штатах — на обезьян. Но штука в том, что этими двумя странами космические исследования не ограничивались даже в 1960-х годах.
В 1946 году во Франции была создана Лаборатория баллистических и аэродинамических исследований для развития национальной ракетной программы. В основу ее легли как собственные довоенные наработки, так и трофейные материалы, связанные с немецкой ракетой «Фау-2».
В 1952 году французы произвели первый успешный запуск национальной ракеты «Вероника». Работа над ее модификациями продолжалась еще целое десятилетие.
В 1961 году Шарль де Голль подписал указ о создании Национального центра космических исследований (CNES) для координации космической деятельности Франции.
Оптовая закупка «отряда космонавтов»
СССР и США уже отправили людей на орбиту, а Франция на тот момент располагала лишь ракетами, которые могли обеспечить суборбитальный полет с незначительной нагрузкой и краткой продолжительностью. То есть, ракета достигала границ космоса, но на орбиту выйти не могла.
Французские ученые сочли, что для экспериментов с животными этого вполне достаточно. Сперва в запуске приняла участие крыса по кличке Гектор, после чего специалистам потребовался кто-то посерьезнее.
Учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA) приобрел для экспериментов 14 кошек у торговца животными. Порода медиков не интересовала — нужны были здоровые и спокойные особи, причем в «отряд космонавтов» взяли только кошек, а не котов.
Всем животным хирургическим путем имплантировали в мозг постоянные электроды для оценки неврологической активности. Заранее было оговорено, что имен кошкам давать не будут, ибо судьбу им предрекали незавидную.
С 341
После двух месяцев тренировок в закрытом пространстве, имитирующем кабину ракеты, отобрали шесть финалисток с наилучшими показателями.
17 октября 1963 года, через четыре месяца после полета Валентины Терешковой, французские специалисты выбрали для старта двухцветную кошку с обозначение С 341.
Утром 18 октября 1963 года со стартовой площадки в Алжире была запущена ракета «Вероника» с кошкой на борту. Весь полет занял 13 минут, и на пике С 341 перенесла перегрузки в 9,5g. Кроме того, она пять минут провела в состоянии невесомости.
Поскольку кошка выжила, французской прессе сообщили о том, что страна присоединилась к клубу, запускающему живых существ в космос.
Два месяца славы с последующим усыплением
Но давать в прессу только номер сочли некрасивым — С 341 нарекли в честь героя мультфильма, кота Феликса, с учетом пола назвав первую французскую космонавтку Фелисетта. Как потом стало известно, она была бродячей парижской кошкой, пойманной на продажу, но, по стечению обстоятельств, угодившей в космонавтику.
Спустя шесть дней французы решили повторить опыт с другим животным, однако на сей раз старт прошел нештатно, и кошка погибла.
Было решено сделать паузу, однако затем ученые приняли решение пойти по американскому пути, перейдя к запускам обезьян.
Фелисетта после полета прожила два месяца — ее усыпили для проведения изучения головного мозга. Усыпили и весь «отряд космонавтов», за исключением кошки по кличке Скуби-Ду — забракованную на ранней стадии экспериментов, ученые оставили ее жить при себе, как обычную домашнюю любимицу.
Человека французы доверили Советскому Союзу
Сами французы признаются, что Фелисетта не получила такой известности, как советский Лайка, Белка и Стрелка, или как американский шимпанзе Хэм. При этом она до сих пор остается единственной в истории кошкой, побывавшей в космосе.
Но, как и положено кошке, гулящей самой по себе, Фелисетта не проложила людям дорогу к звездам — самостоятельно французы не выводили человека на орбиту до сих пор.
Первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен стартовал на орбиту с Байконура в июне 1982 года на советском корабле «Союз Т-6». И над его головным мозгом, слава богу, соотечественники французы опытов, требующих усыпления, не проводили.