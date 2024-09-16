«Урожайная Луна» взойдет на небе утром 18 сентября. Что это за явление

18 сентября в 05:35 по московскому времени утреннее небо осветит «Урожайная» Луна. В этом году полнолуние совпадает с частичным лунным затмением. Где и как наблюдать это астрономическое явление, читайте в материале РБК Life.
Что такое «Урожайная Луна»
«Урожайная Луна» — это полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию. Название связано с тем, что в это время года Луна восходит сразу после захода Солнца и освещает землю на протяжении всей ночи. В древние времена яркий свет Луны помогал продолжить сбор урожая даже после наступления темноты.
«Урожайная Луна» в этом году совпадает с суперлунием. Термин «суперлуние» был предложен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году для обозначения новолуния или полнолуния, которое происходит, когда Луна находится на 90% своего ближайшего расстояния к Земле.
Это будет второе из четырех суперлуний в этом году. Первым была «Осетровая Луна», которая взошла 19 августа. Луна будет казаться полной в течение нескольких дней — с 17 по 19 сентября.
Индейские племена сентябрьскую полную Луну называли «Кукурузной Луной». Это время связано с окончанием сбора урожая сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, фасоль и тыква. Первое упоминание этого названия на английском языке датируется 1706 годом.
Частичное лунное затмение
Сентябрьское полнолуние 18 сентября будет сопровождаться частичным лунным затмением. Луна пройдет через часть тени Земли, что создаст эффект, как будто от ее диска «откусили» небольшой кусочек. Луна будет находиться в созвездии Рыб, а рядом будет сиять Сатурн.
Затмение начнется 18 сентября в 3:41 по московскому времени. В максимальной фазе, которая наступит в 5:44 мск, Луна будет частично затемнена на 3,5%. Конец частичного затмения ожидается в 6:15 мск, а полное окончание полутеневой фазы — в 7:47 мск.
Лунное затмение будет видно на ночной стороне Земли. Полное затмение можно наблюдать в западных регионах Африки и Европы, в Южной Америке и в некоторых частях Антарктиды. В России наблюдать затмение смогут жители Западной Сибири и европейской части страны, включая Калининградскую область, где условия будут наиболее благоприятными. Однако астрономы предупреждают: наблюдать затмение нужно внимательно, так как изменение во внешнем виде лунного диска будет едва заметным.
Летом уже наблюдалась «Оленья Луна» (Buck Moon). Американское название этого явления означает, что в это время у оленей начинают расти рога. В Европе это полнолуние называют Hay Moon, так как оно выпадает на период сенокоса. Племена коренных американцев, такие как анишинаабе, называют это время Miin Giizis, или «Ягодная Луна», что связано с сезоном сбора ягод.