«Урожайная Луна» взойдет на небе утром 18 сентября. Что это за явление

Летом уже наблюдалась «Оленья Луна» (Buck Moon). Американское название этого явления означает, что в это время у оленей начинают расти рога. В Европе это полнолуние называют Hay Moon, так как оно выпадает на период сенокоса. Племена коренных американцев, такие как анишинаабе, называют это время Miin Giizis, или «Ягодная Луна», что связано с сезоном сбора ягод.