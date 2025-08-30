«Урожай, банки, крышки»: ритуал советских заготовок в конце лета

Конец лета в СССР имел особый запах. Это был запах яблок, спелых огурцов, укропа, томатов и варенья, которое булькало на кухне, превращая квартиру в настоящую маленькую фабрику. Заготовки — не просто бытовая необходимость, а целый ритуал, который объединял семьи, соседей и даже целые дворы. Сегодня, когда банку с маринованными огурцами можно купить в супермаркете за пару сотен рублей, трудно передать тот особый трепет, с которым советские хозяйки готовились к «битве за урожай».