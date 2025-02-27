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Уровень рождаемости в Южной Корее вырос впервые за девять лет

Несмотря на положительную динамику, он все еще остается одним из самых низких в мире.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

По итогам 2024 года коэффициент рождаемости в Южной Корее вырос впервые за последние девять лет, — пишет The Guardian.

Согласно статистике, в 2024 году количество рожденных детей на 1000 человек составило 4,7 — показатель вырос впервые с 2014 года. При этом коэффициент рождаемости увеличился до 0,75, что на 0,03 превышает значение предыдущего года.

Всего в прошлом году в Южной Корее было зарегистрировано 238 300 новорожденных, что на 3,6% больше, чем годом ранее.

Помимо повышения уровня рождаемости в Южной Корее также зафиксирован рост числа браков. За 2024 год показатели повысились на 14,9%. Пак Хен Чжун, представитель Статистического управления, объяснил, что в стране произошли заметные изменения в восприятии социальных ценностей, сформировались более позитивные установки относительно брака и рождения детей.

Известно, что в настоящее время Южная Корея лидирует по показателям продолжительности жизни среди стран мира, но при этом имеет самый низкий уровень рождаемости. Эксперты обеспокоены, что такой дисбаланс способен привести к демографическому кризису и дестабилизации экономики.

Более того, несмотря на положительную динамику, уровень рождаемости в Южной Корее остается критически низким — значительно ниже порога в 2,1 рождения на одну женщину, необходимого для поддержания стабильной численности населения без масштабной иммиграции.

Ранее рассказывали, что в Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня с 1899 года.