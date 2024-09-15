Уроки сделал? Как научить ребенка делать домашку самостоятельно

4. Предложите сделать сначала то, что кажется лёгким. Справился — обязательно похвалите. Не смог — тоже по­хвалите за попытку разобраться. С трудными заданиями помогайте, но не решайте за ребёнка. Наталкивайте наводящими вопросами на правильный путь. В крайнем случае объясните решение похожей задачи, примера, предложите сделать по образцу. Сделал всё правильно — отметьте старания. Совсем не получается — придётся искать помощи у репетитора или самим устранять пробелы в знаниях. Видеоуроки вам и ученику в помощь.