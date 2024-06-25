Урок французскому. Как санкции Екатерины II ударили по европейской державе

На самом деле тот Торговый договор 1786 года был для французов манной небесной. Людовик XVI добивался его принятия лет восемь и к 1784-му почти отчаялся, о чём говорит инструкция послу Луи-Филиппу Сегюру: «Король убеждён, что все его усилия, которые он мог бы сделать для приобретения дружбы Екатерины II, были бесполезны. Пока живёт эта Государыня, поведение в отношении к ней должно ограничиваться простою вежливостью… Что же касается торгового трактата, то, возможно, лишь корыстолюбие русских министров может побудить вступить их в переговоры по этому предмету в надежде получить кое-какие подарки».