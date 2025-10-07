Урбанист Александр Панин: как будут развиваться арктические города России, почему мегаполисы влияют на счастье людей

Если скооперироваться с друзьями, на новом месте можно создать свой бизнес. Если рядом крупный город, то окажется, что жить можно и на даче. А кто побогаче — тот может уехать и подальше — например, в Рыбынск или на Горный Алтай. Сейчас действительно формируется класс городских кочевников, который открывает для себя карту страны и ищет новые сценарии для жизни. Да, здесь есть свои сложности, вам не всегда рады местные жители, но ситуация меняется, когда местные видят, что люди вкладываются в их среду обитания, открывают бизнес, развивают туризм, и в конечном счете люди получают другой образ жизни. Оказывается, с учетом технологий, интернета, доставки, она может быть и такой.