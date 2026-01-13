УрФУ сообщил о проверке силовиков после данных об обысках

«Другими данными мы не располагаем», — добавили там.
По сведениям местного издания «66», силовики пришли в кабинеты к президенту вуза Виктору Кокшарову, первому проректору Даниилу Сандлеру, главному бухгалтеру Гавриилу Агаркову и сотруднику УрФУ Михаилу Жабрееву. Причиной обысков стала проверка, прошедшая летом по просьбе главы Минобрнауки Валерия Фалькова, утверждает источник «66».
Источник «РБК Екатеринбург», близкий к правоохранительным органам, также говорит, что обыски прошли у Кокшарова, Сандлера, Агаркова и Жабреева, а поводом для этого стала инициированная Фальковым проверка. По данным издания, сотрудников вуза, имена которых не называются, могут быть связаны с махинациями с федеральной недвижимостью, находящейся в управлении УрФУ. Также проверяется информация о выводе денег под видом выплаты зарплат.