Уральские ученые разработали молодильный квас с хвоей и бета-каротином

Ранее в Роспотребнадзоре назвали четыре признака хорошего кваса. Во-первых, в составе напитка не должно быть искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. Во-вторых, хороший квас должен пениться — это говорит о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки не должно быть осадка — если он есть, значит правила производства были нарушены. Наконец, напиток должен быть разлит в темную тару — она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.