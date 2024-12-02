Уральские ученые разработали молодильный квас с хвоей и бета-каротином

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию обогащения кваса бета-каротином. Такой напиток снижает уровень холестерина в крови, улучшает состояние кожи и защищает от рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление доцента кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светланы Меренковой.
Безалкогольный квас содержит экстракт хвои с концентрацией каротиноидов на уровне 1,65 мг%. В традиционном квасе их содержится не более 0,9 мг%.
Каротиноиды — это природные пигменты, которые придают яркие цвета растениям, фруктам, овощам и некоторым микроорганизмам.
По словам Меренковой, за счет антиоксидантных свойств каротиноидов (бета-каротина) и дегидрокверцетина, содержащихся в экстракте хвои, напиток стал намного полезнее для потребителей, а также способен замедлять процессы старения.
Бета-каротин входит в состав различных растений, например, моркови, тыквы, шиповника. Он является источником витамина А, обладает мощным антиоксидантным и иммуностимулирующим действием.
«Каротиноиды предотвращают повреждение кожи от ультрафиолета, замедляют старение, защищают клетки от онкологических радикалов, предупреждают сердечно-сосудистые заболевания, снижают уровень холестерина», — отметила Меренкова.
По словам ученого, в основе разработанной технологии обогащения кваса бета-каротином лежит метод спиртовой мацерации. Богатое каротиноидами растительное сырье выдерживают в 30-процентном растворе спирта несколько суток, в результате каротиноиды активно мигрируют в раствор из сырья. Получившийся экстракт в оптимальной пропорции добавляют в квас.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали четыре признака хорошего кваса. Во-первых, в составе напитка не должно быть искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. Во-вторых, хороший квас должен пениться — это говорит о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки не должно быть осадка — если он есть, значит правила производства были нарушены. Наконец, напиток должен быть разлит в темную тару — она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.
Сам по себе квас хорошо утоляет жажду благодаря содержанию в нем молочной и уксусной кислоты. Помимо этого, он улучшает обмен веществ, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает пищеварению, укрепляет волосы, ногти и улучшает состояние кожных покровов — за это отвечает высокое содержание витаминов B1, E и А в напитке.