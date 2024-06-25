Ураган заставил макак-резусов стать добрее

В 2017 году на остров Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария». Он оборвал жизни более трех тысяч человек. Кроме того, ураган уничтожил большую часть растительности на находящемся поблизости острове Кайо Сантьяго. Группа ученых выяснила, как это повлияло на поведение местных макак-резусов. Исследование опубликовано в журнале Science.
Ученые рассказали, что животные стали намного терпимее и дружелюбнее. В частности, обезьяны начали реже проявлять агрессию. Обычно им это не свойственно. В привычных условиях они ведут себя агрессивно и не делятся ресурсами с другими особями.
По мнению ученых, изменения в поведении обезьян связаны именно с ураганом. У дружелюбных макак вероятность смерти были на 42% ниже, чем у более агрессивных особей. Вероятно, это связано с тем, что терпеливые обезьяны с большей вероятностью могли посидеть в прохладной тени, которая стала дефицитом после урагана.
Интересно, что возросшая толерантность макак распространилась и на другие аспекты их жизни. Так, утром температура еще не вынуждает животных искать прохладные места, но приматы, которые начали делить тень, также теперь проводят время вместе в начале дня. Иными словами, они дружелюбны и без практической необходимости.
Предполагается, что полученные данные помогут лучше понять, как животные справляются с последствиями изменения климата.
Заметим, в некоторых уголках мира макаки по-прежнему агрессивны. Например, весной злобная банда этих животных атаковала тайский город Лопбури. Обезьяны дерутся с местными жителями и туристами и отбирают у них еду.
Айгуль Сабитова