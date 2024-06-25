Ураган заставил макак-резусов стать добрее

По мнению ученых, изменения в поведении обезьян связаны именно с ураганом. У дружелюбных макак вероятность смерти были на 42% ниже, чем у более агрессивных особей. Вероятно, это связано с тем, что терпеливые обезьяны с большей вероятностью могли посидеть в прохладной тени, которая стала дефицитом после урагана.