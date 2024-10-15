Ураган «вернул» супругам обручальное кольцо, поерянное девять лет назад

Лауре и Бэзилу Йорио (Yorio) из Палм-Бэй (Флорида, США) пришлось эвакуироваться, когда ураган «Милтон» приблизился к городу. Как и для всех местных жителей, бушующая стихия стала настоящим испытанием. Однако по возвращении Лаура обнаружила у себя во дворе неожиданный сюрприз — давно потерянное обручальное кольцо Бэзила, которое он потерял во время строительных работ девять лет назад.