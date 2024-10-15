Ураган «вернул» супругам обручальное кольцо, поерянное девять лет назад

Ураган «Милтон» 3 категории, обрушившийся на американский штат Флорида 9 октября, принес с собой мощные торнадо. Они разрушили около 125 домов и оставили многих жителей без электричества.
Лауре и Бэзилу Йорио (Yorio) из Палм-Бэй (Флорида, США) пришлось эвакуироваться, когда ураган «Милтон» приблизился к городу. Как и для всех местных жителей, бушующая стихия стала настоящим испытанием. Однако по возвращении Лаура обнаружила у себя во дворе неожиданный сюрприз — давно потерянное обручальное кольцо Бэзила, которое он потерял во время строительных работ девять лет назад.
Я посмотрела вниз и увидела серебряное кольцо, и сначала подумала, что это брелок для ключей.
На протяжении почти десятилетия пара множество раз пыталась отыскать обручальное кольцо во дворе, однако ни разу поиски не увенчались успехом. Лаура считает, что ужасный ураган, перевернувший все во дворе, вполне мог «вырвать» кольцо из земли вместе с корнями деревьев, камнями и грунтом.
За последние девять лет мы были здесь «тысячу раз». У меня даже есть ландшафтный дизайнер, который приходит раз в неделю в течение последних девяти лет. Ничего.
Несмотря на радостное событие в семье Йорио, Лауре было не просто поделиться этой новостью, ведь ураган принес множество разрушений в их штат. Тем не менее эта ситуация показывает, что даже в самые темные времена могут происходить хорошие вещи.
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