Ураган, тайфун и смерч: в чем разница?
От скорости ветра до масштабов.
От скорости ветра до масштабов.
Люди, живущие на берегу моря или океана, часто могут наблюдать за тем, как формируется спиралевидный крутящийся столб, вызывающий сильные порывы ветра. Но что это было: ураган, тайфун или смерч? Рассказываем, в чем разница и как определить, что это за разрушительное природное явление.
Он образуется в кучево-дождевом облаке: сильные вертикальные потоки воздуха начинают вращать его вокруг своей оси на большой скорости. Из-за этого в сторону земли или воды вытягивается некая труба.
Скорость смерча может достигать 500 километров в час, поэтому он может сносить людей, различные постройки, деревья, дома и вообще все, что только встанет на его пути.
Это тропический циклон, развивающийся и бушующий над поверхностью океана. В середине тайфуна атмосферное давление понижается, что заставляет воздух внутри природного явления двигаться по-кругу. Этот процесс сопровождается огромным количеством осадков и образованием новых грозовых облаков. Такой атмосферный вихрь может стать причиной наводнений.
Им называют ветер разрушительной силы, зарождающийся в областях с резким перепадом атмосферного давления. Чаще всего такое явление встречается на экваторе. Примерно в этом районе ураган зарождается, а затем движется в сторону суши, а где-то на своем пути вытягивается в ветряную воронку. Скорость этого природного явления — более 30 метров в секунду.
Отличить ураган от тайфуна из космоса практически невозможно, так как эти масштабные природные явления чаще всего формируются в Северном полушарии и вращаются против часовой стрелки. Смерчи же могут встречаться в Южном, где двигаются в обратном от двух других разрушительных процессов направлении.
Это связано с силой Кориолиса, вызванной вращением Земли вокруг своей оси. Действие этой силы можно также заметить в ванной. Для этого надо включить воду и понаблюдать, в какую сторону она будет закручиваться при сливе в сточную трубу.
Ранее ученые, создавшие в лаборатории загадочный голубой вихрь, смогли определить его состав — оказалось, что в нем заключены четыре вида пламени.
Анна Морозова