Ураган, тайфун и смерч: в чем разница?

Люди, живущие на берегу моря или океана, часто могут наблюдать за тем, как формируется спиралевидный крутящийся столб, вызывающий сильные порывы ветра. Но что это было: ураган, тайфун или смерч? Рассказываем, в чем разница и как определить, что это за разрушительное природное явление.

Смерч

Он образуется в кучево-дождевом облаке: сильные вертикальные потоки воздуха начинают вращать его вокруг своей оси на большой скорости. Из-за этого в сторону земли или воды вытягивается некая труба.

Скорость смерча может достигать 500 километров в час, поэтому он может сносить людей, различные постройки, деревья, дома и вообще все, что только встанет на его пути.

Тайфун

Это тропический циклон, развивающийся и бушующий над поверхностью океана. В середине тайфуна атмосферное давление понижается, что заставляет воздух внутри природного явления двигаться по-кругу. Этот процесс сопровождается огромным количеством осадков и образованием новых грозовых облаков. Такой атмосферный вихрь может стать причиной наводнений.

Ураган

Им называют ветер разрушительной силы, зарождающийся в областях с резким перепадом атмосферного давления. Чаще всего такое явление встречается на экваторе. Примерно в этом районе ураган зарождается, а затем движется в сторону суши, а где-то на своем пути вытягивается в ветряную воронку. Скорость этого природного явления — более 30 метров в секунду.

Отличить ураган от тайфуна из космоса практически невозможно, так как эти масштабные природные явления чаще всего формируются в Северном полушарии и вращаются против часовой стрелки. Смерчи же могут встречаться в Южном, где двигаются в обратном от двух других разрушительных процессов направлении.

Это связано с силой Кориолиса, вызванной вращением Земли вокруг своей оси. Действие этой силы можно также заметить в ванной. Для этого надо включить воду и понаблюдать, в какую сторону она будет закручиваться при сливе в сточную трубу.

Ранее ученые, создавшие в лаборатории загадочный голубой вихрь, смогли определить его состав — оказалось, что в нем заключены четыре вида пламени.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/5565684146373906/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Морозова