Ураган «Милтон» разрушил более 100 домов во Флориде

Мы во Флориде всего три месяца, до этого почти шесть лет прожили в Чикаго. Там тоже хватало бедствий: случались очень разрушительные торнадо, которых в год могло произойти от 16 до 20. Сейчас мы живем в городе Палм-Кост, это северо-восток Флориды. Под удар «Милтона» попадает вся Флорида: есть зоны бедствий, есть зоны с «крыльями» урагана. Нас — по прогнозам — заденет «крыло», поэтому обязательную эвакуацию не объявляли. Под зону затопления попадает только прибрежная часть города. Эмоции по этому поводу, конечно, есть, но адекватные, так как паника в подобной ситуации — враг номер один. Наибольший страх — если ураган развернется в нашу сторону и объявят эвакуацию в последний момент. Однако пока тревоги нет. Как говорится — глаза боятся, руки делают. Подготовили дом и «тревожные чемоданчики». Единственный страх за наших животных: собаки у нас умеют плавать и послушные, а вот с котами посложнее будет.