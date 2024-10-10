Ураган «Милтон»: что известно к этому часу

Юго-восток США еще не успел оправиться от предыдущего урагана «Хелен», как на него уже надвигается новый — «Милтон». Как предсказывают синоптики, последствия будут еще суровее, чем у «Хелен». Рассказываем все, что нужно знать о новом урагане.
Как объясняет Reuters, «Милтон» — третий по силе ураган в истории США. В первую очередь он угрожает болотистым низинам штата.
Когда «Милтон» достигнет суши?
Уже достиг — «Милтон» ударил по Флориде вечером 9 октября в 20:35 (03:35 по московскому времени).
Насколько это крупный ураган?
По данным на утро среды, максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 249 км/ч. Ураганные ветры дуют на расстоянии 45 километров от эпицентра урагана, а тропический циклон — 205 километров.
Почему этот ураган такой свирепый?
«Милтон» активно подпитывают теплые воды Мексиканского залива, который необычайно прогрелся этим летом. Температура воды у поверхности в последние два года достигала 32.
Какими будут последствия?
Подсчитать последствия удастся только, когда ураган пройдёт. На данный момент уже известно о 2 погибших, разрушено 125 домов. Ураган утратит силу только через сутки.
Залив Тампа Бэй не находился на пути ураганов уже больше века, поэтому местные жители могут оказаться не готовы к стихийному бедствию. По расчетам властей, эвакуировать нужно не менее 3 миллионов человек. Мэр Тампы Джейн Кастор заявила, что любой, кто останется в низинах, гарантированно погибнет.
Шторм ударил почти по всему западному побережью штата, а большая часть центральной Флориды, по прогнозам синоптиков, будет затоплена.
Насколько «Милтон» сильнее «Хелен»?
Многие населенные пункты, которым угрожает новый ураган, до сих пор не оправились от предыдущих разрушений. На пике своей мощи «Хелен» была ураганом 4-й категории: ее скорость ветра достигала 220 км/ч, а нижнее давление — 938 мбар. «Милтону» почти сразу присвоили 5 категорию опасности, и лишь в среду снизили ее до 4-й: ветра в этом урагане достигают скорости 285 км/ч, а нижнее давление — 897 мбар.
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