Ураган «Милтон»: что известно к этому часу

Многие населенные пункты, которым угрожает новый ураган, до сих пор не оправились от предыдущих разрушений. На пике своей мощи «Хелен» была ураганом 4-й категории: ее скорость ветра достигала 220 км/ч, а нижнее давление — 938 мбар. «Милтону» почти сразу присвоили 5 категорию опасности, и лишь в среду снизили ее до 4-й: ветра в этом урагане достигают скорости 285 км/ч, а нижнее давление — 897 мбар.