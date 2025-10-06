Экзамен на русофобию: какими должны быть проверки мигрантов на историю

«Должны быть вопросы, которые касаются возможности или невозможности совершения публичных намазов, недопустимости, к примеру, агрессии по отношению к женщине за то, что она без платка, или с короткой юбкой, или штаны не того цвета. Вот такого рода бытовые вещи, которые показывают, что этот человек, спустившийся из какого-то горного кишлака, вообще понимает, что он приехал в европейскую христианскую страну, находящуюся в XXI веке», — заключил парламентарий.