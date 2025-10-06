Экзамен на русофобию: какими должны быть проверки мигрантов на историю

Меньше истории, больше практики
На круглом столе в Ташкенте, посвященном миграционной политике и рынку труда в СНГ, председатель СПЧ Валерий Фадеев поддержал реформу экзаменов по русскому языку для мигрантов. Критикуя излишнюю сложность тестов, он предложил модель, аналогичную сдаче ПДД.
«Не нужно усложнять — кто был военачальником или кто командовал на Бородинском поле. Минимум исторических и правовых вопросов. Простейшие конституционные требования. Это ведь не ЕГЭ», — заявил Фадеев.
Так он отреагировал на критику с узбекской стороны, где выразили недовольство вопросами, не имеющими практического значения для трудовой деятельности. Например, о Бородинском сражении 1812 года или присоединении Крыма. По мнению правозащитника, такой подход упростит интеграцию граждан СНГ в российскую экономику, где мигранты играют ключевую роль.
Сейчас в открытом реестре заданий встречается действительно много вопросов, связанных с историческими датами и именами. Например, можно встретить вопросы: в каком году Русь приняла христианство, кто написал икону «Троица», какая династия правила с 1613 года, при каком российском императоре было отменено крепостное право.
Тест на лояльность
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев настаивает на включении в экзамены специального исторического блока, сфокусированного исключительно на истории взаимоотношений стран СНГ с Россией.
По его мнению, исторический блок в тестах должен быть, но он должен касаться именно истории вхождения страны исхода, если речь идет о странах СНГ, состава Российской империи и нахождения в составе СССР.
«Там должны быть тестовые вопросы, из ответов на которые должна быть понятна лояльность приезжего к России либо наличие у него русофобских исторических взглядов, которые, как мы знаем, сформированы и описаны в учебниках истории этих стран, где обычно Россия, Российская империя, СССР представляются как оккупанты и колонизаторы», — заявил ВФокусе Mail депутат.
Парламентарий привел конкретные примеры того, какими должны быть тестовые задания.
Нужно рассказать о том, какие промышленные предприятия, учреждения культуры были построены благодаря России, Российской империи или Советскому Союзу у них в республике, как развивалась экономика, культура, какие меры предпринимались для поддержки национальной культуры, языка и так далее.
«Причины вхождения Туркестана, Закавказья в Российскую империю должны освещаться позитивно. Если это оценивается отрицательно — значит, давай домой, до свидания. Не знаешь исторической правды», — пояснил Матвеев.
С учетом того, что в Россию едет много «диких исламистов, носителей радикальных взглядов и представлений о том, как должна строиться жизнь», депутат настаивает на включении в тест практических вопросов.
«Должны быть вопросы, которые касаются возможности или невозможности совершения публичных намазов, недопустимости, к примеру, агрессии по отношению к женщине за то, что она без платка, или с короткой юбкой, или штаны не того цвета. Вот такого рода бытовые вещи, которые показывают, что этот человек, спустившийся из какого-то горного кишлака, вообще понимает, что он приехал в европейскую христианскую страну, находящуюся в XXI веке», — заключил парламентарий.
Такой подход, по его мнению, позволит на старте отсеивать мигрантов, чьи взгляды противоречат российским правовым и культурным нормам, и способствовать лучшей интеграции тех, кто готов принимать российские ценности.