Упрощенный порядок переселения в РФ: кого и откуда планируется приглашать

МВД России предложило расширить список категорий соотечественников, которые могут участвовать в программе переселения в качестве репатриантов. Добавить в перечень предлагается родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской ССР. Предоставить право на репатриацию также предлагается постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих государств. Проще говоря, «негражданам» — так их называют прибалты.
Есть дефицит людей
Программу переселения соотечественников ввели еще 22 июня 2006 года — указом президента Путина.
— Идея была простая: России нужны новые граждане, так давайте приглашать русскоговорящих из других стран, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — И стали приглашать. Прежде всего туда, где населения не хватает.
Все регионы России были поделены на три категории — А, Б и В. Максимальный уровень поддержки оказывали тем, кто переселяется в Бурятию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область. Им оплачивали все затраты на переезд и перевозку имущества. Каждому участнику госпрограммы выделяли по 120 тысяч рублей, членам семьи — по 40 тысяч.
— В нулевые годы это были немаленькие деньги, и программа переселения более-менее работала, — считает Караев.
Если переселенец переезжал в другие регионы, с более благоприятным климатом, льготы были меньше. Однако затраты на переезд и перевозку имущества оплачивали всем. По данным МВД России, с 2006 по 2018 год, за первые 12 лет работы программы, в Россию переехали 826 тысяч человек. С 2019 по 2023 год — еще 360 тысяч. Немало: почти 1,2 миллиона, но, увы, население России за это время сокращалось значительно быстрее.
— В 1992-м, в первый постсоветский год, население превышало 148 миллионов человек. Сейчас — 146 миллионов, на два миллиона меньше. Но это с учетом Крыма и Севастополя. Если вычесть Крым и Севастополь — это 2,5 миллиона населения, получим убыль в 4,5 миллиона, — приводит цифры социолог. — Таким образом, даже с учетом роста территории население России не увеличивается, а сокращается. Это первый минус. Второй — снижается количество экономически активного населения. Правительство пыталось решить вопрос повышением пенсионного возраста, проведя в 2018 году реформу, но это удалось лишь отчасти. Население России становится все старше, число детей снижается, поэтому нам необходимы новые люди.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области пока не попадают в статистику.
Но надежды на их демографический ресурс крайне мало, как считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
— Большая часть экономически активного населения оттуда уехала: на Украину, в другие регионы России или в страны Европы. Остались в основном пенсионеры, — пояснил эксперт. — Даже когда военные действия закончатся, ждать там демографического роста я бы не стал. Ведь экономика этих регионов серьезно пострадала, работы мало, и я сомневаюсь, что туда в обозримом будущем вернутся миллионы людей. Для начала эти регионы нужно восстановить.
Мигранты, работайте
Несколько лет назад возник тренд: мигранты из Средней Азии начали массово получать российское гражданство. Как выяснилось — именно в результате программы репатриации!
— Изначально идея была правильная: переселять тех, кто считал себя русскими. А получилось, что 70−80 процентов этих граждан не понимают русского языка и не знают русской культуры. Более того, они враждебно относятся ко всему, что связано с Россией и ее многонациональной культурой, — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. — Сейчас Калининградская, Калужская, Кемеровская области, Якутия и целый ряд других регионов говорят о необходимости выстраивать барьеры, чтобы пресечь массовое проникновение выходцев из Средней Азии, не являющихся этническими русскими. Это, на мой взгляд, правильно. Ведь число мигрантов из Средней Азии, получивших российские паспорта, по моим оценкам, составляет уже около семи миллионов!
Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, что идея завозить любых людей — лишь бы были новые граждане — глупа и ущербна.
— Во-первых, большинство мигрантов имеет низкую квалификацию, а значит, они не развивают, а скорее тормозят экономику. Во-вторых, что важнее, если массово перевозить мигрантов и давать им гражданство, то через какое-то время мы потеряем Россию. Это будет уже не наша страна, а, скорее всего, филиал Средней Азии, — считает эксперт.
Нужна карта русского
Экс-губернатор Калининградской области, а ныне министр правительства России Антон Алиханов предложил:
— Необходимо ввести «карту русского». Этой картой и должны воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности. Такие карты дадут возможность получить многократную визу, бесплатно устроиться работать в России и пользоваться госуслугами. Благодаря этому будет увеличен потенциал к возвращению русскоязычного населения, — заявил политик.
Кирилл Кабанов считает:
— Идея очень правильная. Пусть человек, даже не получив российский паспорт, но будучи представителем коренного российского этноса, приезжает в Россию как к себе домой. В любое время. Когда ему удобно. И это правильно. Это реально то, что нашей стране нужно сегодня.
В Польше, к слову, что-то похожее уже есть. Человек с польскими корнями может получить так называемую карту поляка и свободно, без виз, по ней в страну въезжать и там работать. Карта «Ата жолы», в свою очередь, предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом. В Германии — «карта немца», облегчающая въезд в страну. Виталий Караев, впрочем, уверен:
— Карта и разного рода программы репатриации, без сомнения, облегчают въезд русскоязычных в Россию. Но люди едут главным образом за материальным достатком. Чем лучше у нас будет с экономикой, тем активнее будут к нам переезжать. И наоборот, — считает эксперт. — Экономика России сейчас на подъеме, валовый внутренний продукт растет, безработица стремится к нулю. Важно как минимум сохранить эту благоприятную ситуацию и снизить инфляцию. Тогда и люди к нам потянутся: человек ищет, где лучше. А лучше должно быть у нас.
СПРАВКА.
Программа репатриации действует в десятках стран. В их числе Германия, Италия, Польша, Ирландия, Латвия, Венгрия, Болгария, Армения. Самые большие «плюшки» — для тех, кто едет в Израиль. Репатрианты могут рассчитывать на ежемесячные выплаты, бесплатное обучение, льготные кредиты на жилье и многое другое. Цель программ репатриации во всех странах — увеличение населения с нужной культурной идентичностью, соответствующей идентичности коренного населения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России:
— Расплывчатость формулировок закона о репатриации не позволяет четко установить, кого можно считать соотечественником. Получается, что человек, родившийся в Таджикистане, например, тоже наш соотечественник. Этот человек будет иметь равные права в получении российского паспорта с гражданином Украины и Белоруссии. С моей точки зрения, это коренным образом неправильная постановка вопроса. Я предлагаю распространить существующие положения программы на всех этнических русских, а также политических симпатизантов нашей страны. Всем остальным стоит позволить жить и работать без предоставления паспорта по ускоренной процедуре. Мировой опыт это позволяет. В Катаре, например, только одна десятая часть населения — коренные жители. Остальные — мигранты, которые там работают, получая хорошие деньги. И они не могут рассчитывать на гражданство этой страны, даже работая там десятилетиями. Почему эту практику нельзя распространить у нас?
КСТАТИ.
В Израиле репатриацией занималась целая спецслужба — «Натив». Агентство создали в 1950-х годах для «переманивания» еврейского населения СССР. Пик деятельности «Натива» пришелся на период с 1967-го по конец 1980-х, когда работа агентства велась по всем канонам нелегальной разведки и подрывной пропаганды. Среди евреев, в частности, распространялись брошюры о том, как хорошо жить в Израиле и как опасно в СССР. Давались «адреса, пароли, явки» тех, кто поможет с переездом в Израиль.