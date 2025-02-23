Упрощенный порядок переселения в РФ: кого и откуда планируется приглашать

— Изначально идея была правильная: переселять тех, кто считал себя русскими. А получилось, что 70−80 процентов этих граждан не понимают русского языка и не знают русской культуры. Более того, они враждебно относятся ко всему, что связано с Россией и ее многонациональной культурой, — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. — Сейчас Калининградская, Калужская, Кемеровская области, Якутия и целый ряд других регионов говорят о необходимости выстраивать барьеры, чтобы пресечь массовое проникновение выходцев из Средней Азии, не являющихся этническими русскими. Это, на мой взгляд, правильно. Ведь число мигрантов из Средней Азии, получивших российские паспорта, по моим оценкам, составляет уже около семи миллионов!