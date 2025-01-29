Упражнения сжигают не так много калорий, как вы думаете

Некоторые факторы могут включать в себя замену физической активности (когда ваша новая тренировка заменяет физическую активность, которую вы обычно выполняли в это время, — в итоге вы можете сжечь всего на несколько калорий больше, чем обычно) и поведенческую компенсацию (снижение активности в течение дня после утренней тренировки).