Упражнения сжигают не так много калорий, как вы думаете

Принято считать, что физические упражнения являются ключевым фактором для снижения веса. Однако в последние годы это устоявшееся мнение многие ставят под сомнение, утверждая, что это миф.
В 2012 году антрополог-эволюционист Герман Понцер выдвинул гипотезу о том, что количество калорий, которые мы сжигаем каждый день, каким-то образом ограничено.
Он предположил, что по мере того, как вы увеличиваете свои ежедневные энергозатраты (количество сжигаемых калорий) за счет физической активности, ваш организм будет находить способы сократить энергозатраты на другие биологические процессы, такие как метаболизм в состоянии покоя. При этом ваше общее ежедневное количество сжигаемых калорий останется неизменным.
Понцер утверждает, что мы сжигаем калории в очень узком диапазоне — почти три тысячи в день, независимо от нашего уровня активности.
В ScienceAlert рассказали, что на самом деле физические упражнения помогают сжигать калории, но не в таком количестве, как мы ожидаем.
Физические упражнения и затраты энергии
Многие научные исследования показывают, что структурированная программа тренировок под наблюдением специалиста, выполняемая до пяти раз в неделю в течение шести и десяти месяцев, увеличивает ежедневную трату энергии. Эти эффекты были продемонстрированы у мужчин и женщин как молодого и среднего, так и старшего возраста.
Однако важно отметить, что в этих исследованиях сообщается, что увеличение ежедневных энергозатрат не всегда было таким значительным, как ожидалось. Проще говоря, сжигание 600 калорий в спортзале не обязательно увеличит ваши ежедневные энергозатраты на такую же сумму.
Существует множество возможных причин, по которым физические упражнения не увеличивают расход энергии настолько, насколько можно было бы ожидать.
Некоторые факторы могут включать в себя замену физической активности (когда ваша новая тренировка заменяет физическую активность, которую вы обычно выполняли в это время, — в итоге вы можете сжечь всего на несколько калорий больше, чем обычно) и поведенческую компенсацию (снижение активности в течение дня после утренней тренировки).
Это также объясняет распространенный миф о воздействии физических упражнений. Они могут казаться тяжелыми, и люди в таком случае обоснованно ожидают высокой отдачи от своих вложений. Но пять часов тренировок в неделю — это всего лишь около четырех процентов нашего обычного времени бодрствования.
Таким образом, количество сожженных калорий увеличивается не так сильно, как мы хотим.
Отчасти непонимание изменений в расходе энергии и потенциальной потере веса из-за физических упражнений связано с нереалистичными ожиданиями относительно того, сколько калорий мы сжигаем во время тренировок.
Поэтому нужно не только увеличивать энергозатраты, но и корректировать свой рацион питания. Эксперт рассказала, как похудеть, чтобы не вернулся вес.