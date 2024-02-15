Упражнения на гибкость для каждого возраста

К 20 наши тела адаптируются, и мы можем регенерировать ткани гораздо быстрее, но 35 — это пик «восстановительного» эффекта. После 30 лет наступает переломный момент, когда мышцы и кости начинают постепенно ослабевать, и необходимо работать над ними во избежание проблем в будущем. Лучше всего подойдут силовые упражнения с инвентарем — гирями, эспандерами и т. д. Динамику телу также может придать йога и растяжка.