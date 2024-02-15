Упражнения на гибкость для каждого возраста

Редакция The Guardian собрала, изучила базовые рекомендации врачей для сохранения здоровых костей и суставов для каждого возраста и опубликовала их в едином материале. Он будет полезен всем: от маленький детей до пожилых людей старше 70.
Дети и подростки
Кости детей не полностью сформированы, что значительно снижает вероятность долгосрочного восстановления после травм и переломов. Единственный недостаток — раздражение пластин при излишней физической нагрузке. Такая проблема часто встречается у детей-спортсменов. Выход: разнообразные упражнения, которые включают в себя энергозатратные элементы — бег, прыжки, перевороты —, но без фанатизма.
От 20 до 30-ти лет
К 20 наши тела адаптируются, и мы можем регенерировать ткани гораздо быстрее, но 35 — это пик «восстановительного» эффекта. После 30 лет наступает переломный момент, когда мышцы и кости начинают постепенно ослабевать, и необходимо работать над ними во избежание проблем в будущем. Лучше всего подойдут силовые упражнения с инвентарем — гирями, эспандерами
40 лет
Боль в суставах по мере того, как мы становимся старше, все чаще возникает из-за остеоартрита. Потому мужчинам и женщинам после достижения 40 лет необходимо уделять больше внимания здоровью костей и суставов. Это включает упражнения с весами и нагрузками, потребление достаточного количество кальция и витамина D.
50 лет
Баланс тела ухудшается после 60 лет, потому у вас остается совсем немного времени, чтобы исправить ситуацию. Пилатес, йога и тай-чи так же, плавание и пассивная растяжка — ваши помощники в борьбе за тонус мышц и суставов.
60 лет
Чистя зубы, стойте на одной ноге. Если вам это дается легко, закройте глаза или попробуйте встать на цыпочки на одной ноге. С возрастом координация ухудшается, потому стоит продолжать уделять внимание своему телу и здоровью. Вид спорта не так важен, главное — заниматься им регулярно и с удовольствием. Оптимальные варианты — бег и спортивная ходьба.
70 лет и старше
Возьмите предыдущий совет, но сделайте скидку на возраст. Упрощайте задачу, выполняя упражнения из положения сидя или лежа. Работайте над выносливостью организма.
Недавно ученые перечислили секреты здоровья суставов.
Олеся Маевская