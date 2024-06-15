Управляют роботы. В России появится беспилотный общественный транспорт

В Москве тестовые поездки начал первый в России беспилотный трамвай. Пока рейсы совершаются с водителем и без пассажиров, полностью беспилотный режим планируется ввести к концу 2025 года. Где еще роботы могут заменить водителей, и как это скажется на количестве рабочих мест, рассказал в интервью для aif.ru профессор высшей школы экономики Михаил Блинкин.
Евгений Никтовенко, aif.ru: Михаил Яковлевич, беспилотные автомобили, общественный транспорт без водителей — наша ближайшая перспектива, или научная фантастика?
Михаил Блинкин: Здесь нужно разделять понятия. Беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования вряд ли появятся в обозримом будущем. Кстати, это прямо запрещено венской конвенцией о дорожном движении, которую в свое время подписал еще СССР. Там четко прописано, что за рулем автомобиля должен быть человек, причем обладающий навыками вождения и без противопоказаний по здоровью.
Без водителя в кабине
— Где же беспилотники могут пригодиться?
— Например, карьерный самосвал, как правило, передвигается по одному и тому же маршруту, от месторождения к обогатительной фабрике и обратно. Для водителей это тяжелый монотонный труд, при этом огромные машины трудноуправляемы — вот здесь робот вполне может заменить человека. Также это может быть погрузчик в порту, автобус на территории научного кампуса, или, например, ВДНХ, и многое прочее. Везде, где транспортное средство не выезжает на дорожную сеть общего пользования, беспилотники могут быть вполне эффективны и безопасны.
— Получается, передвижение по общим дорогам машинам без водителей заказано?
— И в общем потоке беспилотники могут передвигаться без всякого риска, но только по дорогам высшей технической категории, где есть бордюрное разделение встречного и попутного движения, где четко видна разметка, а развязки разведены на разные уровни. Таких магистралей у нас, к сожалению, не так много, но они есть, по ним вполне удобно запускать, например, грузовые беспилотники, двигающиеся от склада к складу, и такие примеры в России уже есть.
— Беспилотные пассажирские перевозки реальны?
— Такой транспорт, как метро, уже сейчас можно перевести в беспилотный режим, все технологии для этого уже есть. Правда, было бы безопаснее, если метрополитены были бы оборудованы двойными дверями — на платформе и в самом вагоне — как это сделано на некоторых станциях Санкт-Петербургского метро. Но в целом это уже вопрос не технологий, а экономики.
— Как насчет наземного общественного транспорта?
— Запустить беспилотный автобус в общем потоке транспорта на загруженных улицах российских городов не получится. Но если есть обособленная путевая конструкция, то это вполне реально. В Москве уже тестируют работу трамвая в беспилотном режиме, именно трамвай как рельсовый вид транспорта наиболее подходит к этому. Его путь выделен, риски возникновения помех минимальны, и маршрут заранее четко известен. Такие технологии тоже уже есть, поэтому скоро на улицы российских городов могут выйти трамваи под управлением роботов.
— Насколько это будет безопасно для пассажиров?
— Везде, где есть обособленный от общего транспортного потока путь, беспилотная перевозка грузов и даже людей абсолютно безопасна, ничего плохого в этом нет. Развитие научно-технического прогресса не остановить, поэтому не стоит удивляться, если вскоре к остановке подъедет трамвай без водителя.
Влияние на безработицу
— Роботы не оставят людей без работы?
— Это вредный миф. И городское, и межрегиональное движение организовано достаточно сложно, каким бы умным автомат не был, без водителя не обойтись. Даже на грузовых беспилотных фурах, передвигающиеся от хаба до хаба по скоростным трассам, после прибытия в пункт назначения управление берет человек, и далее уже грузы потребителям развозятся в обычном режиме.
— Где еще россияне могут непосредственно столкнуться с использованием беспилотной технологии в ближайшее время?
— Возможно, это будет в каршеринге. Многие наши сограждане пользуются этой услугой, при этом при заказе приложение показывает свободную машину на некотором расстоянии, в 300−500 м. от клиента. Допускаю, что скоро не придется идти до автомобиля, он сам доедет до места ожидания в беспилотном режиме. Это будет, конечно, передвижение по дороге общего пользования, но при небольших расстояниях и низкой скорости такая первая подача не несет никаких рисков, но добавит удобства и комфорта.
Штрафы для роботов?
— Кто должен нести ответственность, если беспилотный автомобиль попал в аварию?
— Это один из ключевых вопросов, четкого ответа на который пока нет, но вырабатывается два подхода. Согласно первому, в случае ДТП с беспилотным автомобилем виноват будет тот человек, который «нажал кнопку» автопилота, то есть пользователь, который включил беспилотный режим. Это может быть собственник машины, арендатор или человек, который просто «взял покататься». Но скорее всего, ответственность будет возложена на третье лицо, разработавшее программное обеспечение автомобиля и выпустившее сам автомобиль, и в этом случае все вопросы, связанные с компенсацией ущерба, будут решаться через обязательную для беспилотников страховку.