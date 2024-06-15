Управляют роботы. В России появится беспилотный общественный транспорт

— Например, карьерный самосвал, как правило, передвигается по одному и тому же маршруту, от месторождения к обогатительной фабрике и обратно. Для водителей это тяжелый монотонный труд, при этом огромные машины трудноуправляемы — вот здесь робот вполне может заменить человека. Также это может быть погрузчик в порту, автобус на территории научного кампуса, или, например, ВДНХ, и многое прочее. Везде, где транспортное средство не выезжает на дорожную сеть общего пользования, беспилотники могут быть вполне эффективны и безопасны.