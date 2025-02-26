Управление многоквартирными домами доверят только надежным организациям

В марте этого года планируются парламентские слушания, на которых депутаты и сенаторы обсудят инициативы по улучшению законодательства в сфере ЖКХ. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко подчеркнул, что 20 лет назад в стране перешли от ЖЭУ к частным управляющим компаниям, но с тех пор накопился как положительный, так и отрицательный опыт. Многие дома остаются без управления, и жильцы узнают об этом только через несколько месяцев.