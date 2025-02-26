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Управление многоквартирными домами доверят только надежным организациям

После ухода управляющей компании жители многоквартирных домов часто сталкиваются с неожиданными задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями. УК исчезает, забрав с собой деньги и репутацию, что ставит под сомнение эффективность текущей системы управления. Эксперты подчеркивают необходимость реформы, начиная с лицензирования управляющих компаний.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В марте этого года планируются парламентские слушания, на которых депутаты и сенаторы обсудят инициативы по улучшению законодательства в сфере ЖКХ. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко подчеркнул, что 20 лет назад в стране перешли от ЖЭУ к частным управляющим компаниям, но с тех пор накопился как положительный, так и отрицательный опыт. Многие дома остаются без управления, и жильцы узнают об этом только через несколько месяцев.

«В такой ситуации совершенно справедливо возникает вопрос к самой системе управления многоквартирными домами. И он обостряется в связи с рекордными темпами ввода жилья: в прошлом году, например, ввели 108 миллионов квадратных метров, из них почти половина — это МКД. Поэтому считаем, что настало время пересмотреть и внести поправки в законодательство», — отметил Шевченко, его слова приводит Парламентская газета.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что получение лицензии для УК стало формальностью. «Лицензии могут получить любые организации, а контроль за их работой очень слабый», — отметил Шевченко. Это приводит к тому, что некоторые УК ведут себя недобросовестно, бросая старые дома, требующие капитального ремонта.

Что изменится

В ходе слушаний планируется ввести обязательные требования к лицензированию и рассмотреть возможность создания саморегулируемых организаций для УК. Также обсуждается идея региональных управляющих компаний, которые будут подотчетны местным властям, что повысит прозрачность и качество услуг.

Шевченко отметил, что многие губернаторы готовы взять на себя ответственность за порядок в сфере ЖКХ, если им предоставят необходимые полномочия. Он добавил, что также важно изменить подход к контрольно-надзорной деятельности: вместо того чтобы наказывать за недочеты, необходимо помогать и разъяснять.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ России выступает с инициативой создать единый платежный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.