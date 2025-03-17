Управа на СИМ: Депутаты Госдумы рассказали, будут ли в России запрещать электросамокаты

Депутаты Госдумы хотят запретить российским электросамокатчикам ездить по тротуарам. Причина — огромное количество аварий с пешеходами.
По словам одного из инициаторов законопроекта, депутата Сергея Миронова, в прошлом году зафиксировали четыре тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, только за первое полугодие 2024-го в таких авариях пострадали более 350 детей, трое — погибли. При этом этим сезоном на улицах ожидается в общей сложности 500 тысяч мобильных транспортных средств.
Опасения властей небезосновательны. Самокатчики всего несколько дней как рассекают по просторам страны, а уже успели сбить женщину на остановке в Калуге и скрыться с места происшествия и «наградить» переломом шейки бедра 88-летнюю пенсионерку в Туле. При этом сегодня за причинение легкого вреда здоровью пешеходу самокатчикам грозит всего лишь штраф от тысячи до полутора тысячи рублей — и то, если удастся догнать.
Но где же тогда передвигаться водителям мобильного транспорта? Депутаты Госдумы предлагают заменить тротуары велодорожками или вовсе создать в городах отдельные инфраструктуры. Такими, например, уже вовсю пользуются в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.
Что еще хотят запретить самокатчикам
Министерство транспорта России сейчас разрабатывает законопроект, в котором хочет приравнять водителей самокатов к автомобилистам. По мнению авторов инициативы, люди за рулем мобильных транспортных должны наравне с автомобилистами нести ответственность за свои действия. Также хотят запретить самокатчикам сигналить людям на тротуаре с требованием сейчас же уступить дорогу и обязать снижать скорость до десяти километров в час при приближении к человеку.
Какие запреты для самокатчиков уже действуют в 2025 году
- Дети до 14 лет должны пользоваться самокатом только в присутствии взрослых и только на тротуарах или велодорожках.
- Обязательно кататься в шлеме, наколенниках и налокотниках. За отсутствие экипировки придется заплатить от пяти сотен до пяти тысяч рублей.
- Скорость электросамоката не должна превышать 25 километров в час, а в жилых районах и на пешеходных дорожках — 20 километров в час. За разгон грозит штраф 800 рублей.
- Запрещается вставать вдвоем на один самокат. Нарушители правила должны быть готовы отдать восемь сотен рублей.
- Нельзя вставать за руль самоката в состоянии алкогольного опьянения. В случае выявления спиртных напитков в крови водителя мобильного транспорта сотрудники полиции выпишут штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.
- Под запретом выезд на дорогу со скоростью движения выше 60 километров в час. Нарушение заберет из кошелька тысячу рублей.
- Пешеход всегда прав. За непредоставление преимущества человеку на ногах самокатчика накажут штрафом от полутора до двух тысяч рублей.
Как с самокатчиками борются регионы
На региональном уровне власти также предпринимают определенные меры для борьбы с нерадивыми самокатчиками. Например, в Москве арендовать самокат можно только после прохождения верификации на сайте mos.ru. Такая мера была принята, чтобы пресечь эксплуатацию СИМ детьми.
В Нижнем Новгороде были введены дополнительные ограничения по передвижению на самокатах в центре города. Аналогичные меры действуют во Владикавказе. В Липецке власти ограничили возможность передвижения на СИМ практически во всех парках города.
В Екатеринбурге среди местных жителей провели опрос на предмет запрета пользования электросамокатами в городе. Почти треть респондентов высказалась за полный запрет СИМ. Каждый пятый считает, что необходимо ввести дополнительные скоростные ограничения. И только 3,4% жителей Екатеринбурга высказались против каких-либо ограничений на эксплуатацию СИМ.
О том, как снизить количество ДТП с участием электросамокатов и повысить безопасность пешеходов, рассказали опрошенные ВФокусе Mail депутаты.
Запрет на использование СИМ в общественных пространствах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что на федеральном уровне необходимо ввести четкий свод правил обращения с электросамокатами.
«Не гонять там, где ходят люди: площади, центральные улицы городов и прогулочные зоны, где мамы с детьми гуляют. Поскольку самокатчики действительно становятся причиной серьезных травм, сбивают детей и пенсионеров», — сказал Чернышов.
Также, по его словам, самокат, независимо от уровня его мощности и иных характеристик, должен управляться людьми, которые знают правила дорожного движения, умеют обращаться с этим техническим средством.
«Это все-таки средство повышенной опасности и для самого самокатчика, и для пешеходов. К этому нужно подходить ответственно и проходить соответствующее обучение», — заключил парламентарий.
Введение специальных прав для электросамокатчиков
Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов считает, что для управления самокатами необходимо ввести специальные права.
«Нужно понимать, что электросамокат — это механическое средство передвижения, которые передвигаются как по проезжей части, так и по пешеходным зонам. Поэтому нужно, чтобы лица, управляющие самокатами, получали права», — считает Тумусов.
Он уверен, что после введения таких прав, проблема с большим числом ДТП с участием СИМ будет решена.
«Нужно регламентировать использование электросамокатов, и тогда все наладится», — заключил депутат.