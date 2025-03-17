Управа на СИМ: Депутаты Госдумы рассказали, будут ли в России запрещать электросамокаты

Опасения властей небезосновательны. Самокатчики всего несколько дней как рассекают по просторам страны, а уже успели сбить женщину на остановке в Калуге и скрыться с места происшествия и «наградить» переломом шейки бедра 88-летнюю пенсионерку в Туле. При этом сегодня за причинение легкого вреда здоровью пешеходу самокатчикам грозит всего лишь штраф от тысячи до полутора тысячи рублей — и то, если удастся догнать.