Употребление рыбы может снизить риск возникновения шума в ушах

Эксперты изучили связь между употреблением морепродуктов и хроническим шумом в ушах. Исследование длилось 30 лет. В нем участвовали 73 482 женщины. Они заполняли анкеты сначала на исходном уровне, а потом каждые два года по широкому спектру демографических, медицинских, диетических и влияющих на образ жизни факторов.
Анализ показал, что включение рыбы в рацион заметно снижает вероятность возникновения хронического тиннитуса. Так, у участниц, которые ели ее хотя бы раз в неделю, риск появления шума снизился на 13%, а у тех, кто употреблял 2 — 4 порции еженедельно, показатель уменьшился на 23%. При этом заметнее всего вероятность возникновения заболевания снижалась у тех, кто часто ел тунца, белую рыбу и моллюсков. Вместе с тем использование добавок с рыбьим жиром, наоборот, повышало риск появления шума в ушах.
Отметим, употребление рыбы может помочь еще и стать спокойнее. Это связано с тем, что она снижает уровень кортизола в организме.