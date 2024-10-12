Употребление рыбы может снизить риск возникновения шума в ушах

Анализ показал, что включение рыбы в рацион заметно снижает вероятность возникновения хронического тиннитуса. Так, у участниц, которые ели ее хотя бы раз в неделю, риск появления шума снизился на 13%, а у тех, кто употреблял 2 — 4 порции еженедельно, показатель уменьшился на 23%. При этом заметнее всего вероятность возникновения заболевания снижалась у тех, кто часто ел тунца, белую рыбу и моллюсков. Вместе с тем использование добавок с рыбьим жиром, наоборот, повышало риск появления шума в ушах.