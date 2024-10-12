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Употребление рыбы может снизить риск возникновения шума в ушах

Регулярное употребление рыбы может снизить риск появления звона в ушах (тиннитуса), который возникает без внешних акустических стимулов. К такому выводу пришли ученые из Женской больницы Бригама при Гарвардском университете.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Эксперты изучили связь между употреблением морепродуктов и хроническим шумом в ушах. Исследование длилось 30 лет. В нем участвовали 73 482 женщины. Они заполняли анкеты сначала на исходном уровне, а потом каждые два года по широкому спектру демографических, медицинских, диетических и влияющих на образ жизни факторов.

Анализ показал, что включение рыбы в рацион заметно снижает вероятность возникновения хронического тиннитуса. Так, у участниц, которые ели ее хотя бы раз в неделю, риск появления шума снизился на 13%, а у тех, кто употреблял 2 — 4 порции еженедельно, показатель уменьшился на 23%. При этом заметнее всего вероятность возникновения заболевания снижалась у тех, кто часто ел тунца, белую рыбу и моллюсков. Вместе с тем использование добавок с рыбьим жиром, наоборот, повышало риск появления шума в ушах.

Отметим, употребление рыбы может помочь еще и стать спокойнее. Это связано с тем, что она снижает уровень кортизола в организме.