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Употребление моркови — простой способ получить больше витаминов

Ученые рассказали, что если добавить в свой рацион морковь, можно получить дополнительный объем питательных веществ.

Источник: Freepik

Употребление трех порций моркови в неделю может значительно увеличить количество важных питательных веществ. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследование ученых из США.

Эксперимент на 60 добровольцах показал, что у тех, кто употреблял морковь три раза в неделю на протяжении четырех недель, снизились показатели воспаления, а также увеличилось количество каротиноидов в коже. Они повышают иммунный статус, предохраняют от фотодерматоза (повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам) и играют важную роль в процессах восприятия света сетчаткой глаза.

Польза употребления моркови и других овощей.

При увеличении количества потребления фруктов и овощей значительно снижается риск развития многих хронических заболеваний. Но морковь и другие овощи оранжевого и красного цвета, такие как тыква и сладкий картофель, более полезны, так в них содержится высокий уровень бета-каротина, который организм преобразует в витамин А. Он помогает поддерживать здоровье сердца, легких и других органов, а также различных функций организма.

Ранее эксперты рассказали о пользе яиц, сваренных вкрутую.

Анна Морозова