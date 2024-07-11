Употребление моркови — простой способ получить больше витаминов

При увеличении количества потребления фруктов и овощей значительно снижается риск развития многих хронических заболеваний. Но морковь и другие овощи оранжевого и красного цвета, такие как тыква и сладкий картофель, более полезны, так в них содержится высокий уровень бета-каротина, который организм преобразует в витамин А. Он помогает поддерживать здоровье сердца, легких и других органов, а также различных функций организма.