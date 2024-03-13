Употребление молока перед сном оказалось вредным

Несмотря на то, что многие советуют выпить теплого молока перед сном, чтобы лучше спалось, людям с непереносимостью лактозы, синдромом раздраженного кишечника или кислотным рефлюксом следует избегать этого напитка перед ночным отдыхом. Все дело в том, что у них могут появиться неприятные симптомы, которые помешают засыпанию.