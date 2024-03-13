Употребление молока перед сном оказалось вредным

Молоко не рекомендуется пить перед сном тем, у кого оно вызывает изжогу, метеоризм (избыточное скопление газов в желудочно-кишечном тракте) и дискомфорт в желудке. Об этом рассказал Джон Янг, профессор трансляционных клинических и медицинских исследований в Университете Тиссайда (Великобритания), в интервью The Mirror.
Несмотря на то, что многие советуют выпить теплого молока перед сном, чтобы лучше спалось, людям с непереносимостью лактозы, синдромом раздраженного кишечника или кислотным рефлюксом следует избегать этого напитка перед ночным отдыхом. Все дело в том, что у них могут появиться неприятные симптомы, которые помешают засыпанию.
Также полезность молока перед сном не доказана наукой. По словам Янга, на хороший сон ночью сильнее повлияют физические нагрузки и питание в течение дня. «Лучший способ заснуть и хорошо выспаться — это есть на завтрак продукты, богатые триптофаном, такие как яйца или каши», — заключил специалист.
Если все же захотелось выпить теплое молоко перед сном, его ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке. Врач объяснила, почему и назвала еще несколько продуктов, которые после воздействия лучей СВЧ становятся вредными.
Анна Морозова