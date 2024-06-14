Употребление мелкой рыбы целиком снизит риск смертности. Но не у всех

Потребление мелкой рыбы целиком связали с возможным снижением риска смертности, в том числе от онкологических причин. Но только у женщин. Об этом пишет издание Medical Xpress со ссылкой на новое исследование, проведенное учеными Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии. Результаты опубликованы в журнале Public Health Nutrition.
Японцы часто едят мелкую рыбу, такую как атлантическая мойва, японская корюшка и небольшие сушеные сардины. В стране принято употреблять такую продукцию целиком, включая голову, кости и органы, которые богаты микроэлементами, в том числе кальцием и витамином А.
Предыдущие исследования уже показывали, что наличие рыбы в регулярном питании в целом хорошо отражается на состоянии здоровья, но прицельно значение мелкой рыбы в рационе под таким углом не рассматривали. Теперь эксперты изучили связь между пристрастием есть рыбу без остатка и риском смертности среди японцев. В исследовании приняли участие 80 802 жителей страны (34 555 мужчин и 46 247 женщин) в возрасте от 35 до 69 лет. Ученые наблюдали за ними в среднем девять лет. За период наблюдения 2482 человека умерли, причем примерно 60% (1495 смертей) из-за причин, связанных с онкологией.
Ученые изучили ряд факторов, которые могут повлиять на риск смертности: возраст участников, привычки к курению и потреблению алкоголя, индекс массы тела и прием различных питательных веществ и продуктов. Оказалось, что женщины, которые часто ели мелкую рыбу целиком, имели гораздо меньше шансов умереть из-за проблем со здоровьем. Включение мелкой рыбы в ежедневный рацион может быть простой, но эффективной стратегией снижения риска смертности среди женщин, полагают врачи. При этом у мужчин статистически значимой связи в таком же ракурсе не наблюдалось. Этот факт пояснить исследователи пока не готовы.
Ученые намерены продолжить изучение вопроса и считают, что хотя уже полученные результаты касались только японцев, они также могут оказаться значимыми и для других национальностей. Как признался соавтор исследования, доктор Чинацу Касахара, в рацион своим детям он теперь еще активнее включает именно мелкую рыбу.
Ранее выяснилось, что люди, которые едят фастфуд и другие ультраобработанные продукты, имеют повышенный риск инсульта и когнитивных нарушений. Это доказали исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в США (Massachusetts General Hospital, MGH). Результаты исследования представлены на сайте клиники, а научная публикация размещена в медицинском журнале Американской академии неврологии Neurology.
К ультраобработанным продуктам относятся:
- сладкие газированные напитки;
- сухие завтраки;
- чипсы и сухарики;
- мороженое и шоколад;
- фастфуд — наггетсы, хот-доги и картошка фри;
- колбасные изделия.