Употребление мелкой рыбы целиком снизит риск смертности. Но не у всех

Предыдущие исследования уже показывали, что наличие рыбы в регулярном питании в целом хорошо отражается на состоянии здоровья, но прицельно значение мелкой рыбы в рационе под таким углом не рассматривали. Теперь эксперты изучили связь между пристрастием есть рыбу без остатка и риском смертности среди японцев. В исследовании приняли участие 80 802 жителей страны (34 555 мужчин и 46 247 женщин) в возрасте от 35 до 69 лет. Ученые наблюдали за ними в среднем девять лет. За период наблюдения 2482 человека умерли, причем примерно 60% (1495 смертей) из-за причин, связанных с онкологией.