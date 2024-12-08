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Употребление фруктов и овощей предотвращает риск развития рака толстой кишки

Об этом свидетельствуют результаты актуального исследования, проведенного в Университете Флиндерса в Великобритании.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Согласно результатам актуального исследования, проведенного в Университете Флиндерса (Великобритания), употребление овощей и фруктов в большом количестве минимизирует риск развития рака толстой кишки. Об этом пишет United Press International.

Ученые смогли выявить, что диета с высоким содержанием полезных жиров, а также овощей и фруктов при одновременном ограничении потребления сахара и алкоголя потенциально может снизить риск развития рака толстой кишки на 15%. Гипотетически, правильное питание также понижает возможность возникновения других онкологических патологий органов желудочно-кишечного тракта.

Мы выявили множество прямых связей между неправильным питанием и раком органов пищеварения.

Йоханнес Мелаку
эпидемиолог, один из авторов исследования

Сообщается, что пища с высоким содержанием клетчатки, вроде фруктов и овощей, способствует размножению полезных кишечных бактерий, которые способны уменьшить раковое воспаление.

Акцент на клетчатку и полезные жиры должен быть неотъемлемой частью рациона каждого человека.

Йоханнес Мелаку
эпидемиолог, один из авторов исследования

Предшествующий исследованию обзор доказал, что повышенный на 14% риск развития рака толстой кишки связан с неправильным питанием, включающим в себя большое количество красного и обработанного мяса, алкоголя, рафинированных углеводов и сладких напитков.

Онкологические заболевания органов желудочно-кишечного тракта — пищевода, желудка, поджелудочной железы, тонкой кишки, ободочной кишки, прямой кишки и анального отверстия — являются причиной 1 из 3 случаев смерти от рака во всем мире.

Чтобы подтвердить гипотезу о колоссальной пользе фруктов и овощей исследователи планируют провести дополнительные клинические испытания. До тех пор эксперты рекомендуют придерживаться принципов здорового питания, чтобы сохранить здоровье в долгосрочной перспективе.

Ранее рассказывали, что средиземноморская диета положительно влияет на здоровье сердца у детей.