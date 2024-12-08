Употребление фруктов и овощей предотвращает риск развития рака толстой кишки

Согласно результатам актуального исследования, проведенного в Университете Флиндерса (Великобритания), употребление овощей и фруктов в большом количестве минимизирует риск развития рака толстой кишки. Об этом пишет United Press International.
Ученые смогли выявить, что диета с высоким содержанием полезных жиров, а также овощей и фруктов при одновременном ограничении потребления сахара и алкоголя потенциально может снизить риск развития рака толстой кишки на 15%. Гипотетически, правильное питание также понижает возможность возникновения других онкологических патологий органов желудочно-кишечного тракта.
Мы выявили множество прямых связей между неправильным питанием и раком органов пищеварения.
Сообщается, что пища с высоким содержанием клетчатки, вроде фруктов и овощей, способствует размножению полезных кишечных бактерий, которые способны уменьшить раковое воспаление.
Акцент на клетчатку и полезные жиры должен быть неотъемлемой частью рациона каждого человека.
Предшествующий исследованию обзор доказал, что повышенный на 14% риск развития рака толстой кишки связан с неправильным питанием, включающим в себя большое количество красного и обработанного мяса, алкоголя, рафинированных углеводов и сладких напитков.
Чтобы подтвердить гипотезу о колоссальной пользе фруктов и овощей исследователи планируют провести дополнительные клинические испытания. До тех пор эксперты рекомендуют придерживаться принципов здорового питания, чтобы сохранить здоровье в долгосрочной перспективе.
Ранее рассказывали, что средиземноморская диета положительно влияет на здоровье сердца у детей.