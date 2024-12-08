Употребление фруктов и овощей предотвращает риск развития рака толстой кишки

Ученые смогли выявить, что диета с высоким содержанием полезных жиров, а также овощей и фруктов при одновременном ограничении потребления сахара и алкоголя потенциально может снизить риск развития рака толстой кишки на 15%. Гипотетически, правильное питание также понижает возможность возникновения других онкологических патологий органов желудочно-кишечного тракта.