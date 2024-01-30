Употребление двух киви каждый день улучшает настроение на 4-й день

Новозеландские ученые из Университетов Отаго и Окленда доказали, что добавление в рацион киви повышает настроение и жизненный тонус уже в течение первых четырех дней. Исследователи также выяснили, что витамин С, получаемый организмом вместе с этим фруктом, оказывается эффективнее, чем прием чистого витамина С в виде БАДа и таблеток. Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале питания.

Известно, что фрукты и овощи в нашем питании положительно влияют не только на физическое здоровье, но и на психическое, улучшая самочувствие. В частности, один из самых известных и хорошо изученных витаминов с такими эффектами для настроения — это витамин С. Он оказывает действие на нервную систему и психику за счет своего участия в синтезе нейромедиаторов, пептидных гормонов и работает в качестве катализатора ферментов, обеспечивающих здоровое функционирование мозга.

Чем полезен киви для организма

Киви — один из распространенных источников витамина С, доступных сегодня даже в северных широтах. Предыдущие исследования также показали, что у молодых людей с дефицитом фруктов и овощей в рационе киви помогал снижать симптомы депрессии.

В новой работе команда сравнила фрукт с биологически-активными добавками с подобным составом. В исследовании принимали участие 155 взрослых с низким уровнем витамина C в организме. В течение восьми недель часть из них ежедневно принимала таблетки с витамином С, вторая группа получала два киви в день, третья — таблетку с плацебо. Добровольцы регулярно заполняли опросники для выявления уровня жизненного тонуса, настроения, качества и количества сна, физической активности.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что витамин С в таблетках незначительно улучшал состояние испытуемых и только до 12-го дня. А вот добавление в питание киви привело к тому, что уже на четвертый день заметно улучшалось настроение, наступал прилив жизненных сил. Пик позитивных изменений отмечался к 14−16-му дню.

Людям полезно знать, что небольшие изменения в их рационе, такие, как добавление киви, могут изменить их повседневное самочувствие. Тамлин Коннер профессор факультета психологии Университета Отаго