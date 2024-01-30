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11:47 (мск), источник: Вокруг Света

Употребление двух киви каждый день улучшает настроение на 4-й день

Ученые рассказали о полезном свойстве киви для здоровья человека.

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Источник: Freepik

Новозеландские ученые из Университетов Отаго и Окленда доказали, что добавление в рацион киви повышает настроение и жизненный тонус уже в течение первых четырех дней. Исследователи также выяснили, что витамин С, получаемый организмом вместе с этим фруктом, оказывается эффективнее, чем прием чистого витамина С в виде БАДа и таблеток. Результаты исследования были опубликованы в Британском журнале питания.

Известно, что фрукты и овощи в нашем питании положительно влияют не только на физическое здоровье, но и на психическое, улучшая самочувствие. В частности, один из самых известных и хорошо изученных витаминов с такими эффектами для настроения — это витамин С. Он оказывает действие на нервную систему и психику за счет своего участия в синтезе нейромедиаторов, пептидных гормонов и работает в качестве катализатора ферментов, обеспечивающих здоровое функционирование мозга.

Чем полезен киви для организма

Киви — один из распространенных источников витамина С, доступных сегодня даже в северных широтах. Предыдущие исследования также показали, что у молодых людей с дефицитом фруктов и овощей в рационе киви помогал снижать симптомы депрессии.

В новой работе команда сравнила фрукт с биологически-активными добавками с подобным составом. В исследовании принимали участие 155 взрослых с низким уровнем витамина C в организме. В течение восьми недель часть из них ежедневно принимала таблетки с витамином С, вторая группа получала два киви в день, третья — таблетку с плацебо. Добровольцы регулярно заполняли опросники для выявления уровня жизненного тонуса, настроения, качества и количества сна, физической активности.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что витамин С в таблетках незначительно улучшал состояние испытуемых и только до 12-го дня. А вот добавление в питание киви привело к тому, что уже на четвертый день заметно улучшалось настроение, наступал прилив жизненных сил. Пик позитивных изменений отмечался к 14−16-му дню.

Людям полезно знать, что небольшие изменения в их рационе, такие, как добавление киви, могут изменить их повседневное самочувствие.

Тамлин Коннер
профессор факультета психологии Университета Отаго

Новое исследование помогает продемонстрировать, что наше питание может относительно быстро повлиять на наше самочувствие. Важен целостный подход и использование богатых питательными веществами продуктов. По мнению авторов, также нужно понимать: в случае с витаминов С свежие фрукты и овощи намного полезнее, чем концентрированный витамин в таблетках.

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