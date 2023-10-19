Упитанный амурский тигр попал на видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239627&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кадры, снятые объективом фотоловушки, опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Мы, конечно, ни на что не намекаем, но кто-то явно уже приготовился к зиме. После удачной охоты тигр обычно тащит добычу к воде, а перед сном прячет остатки трапезы», — говорится в подписи к видео.

А заповеднике рассказали, что специализация тигров — охота на крупных копытных животных, однако при случае они могут полакомиться рыбой, лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений. Основу рациона амурского тигра на «Земле леопарда» составляют пятнистые олени, косули, гималайские медведи и мелкие млекопитающие.