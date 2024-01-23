UPI: в Чикаго заделали знаменитую дыру в асфальте в форме белки

Недавно чикагская улица Вест Роско Стрит (West Roscoe Street) стала безумно популярна среди местных жителей и гостей города. Это случилось после того, как комик и иллюстратор Уинслоу Дюмейн опубликовал фотографию асфальта, на котором отпечаталось неизвестное животное, похожее на белку или крысу.

Фотография Дюмейна моментально стала вирусной — за считанные дни она собрала тысячи просмотров, и люди потянулись к достопримечательности, которую моментально прозвали «крысиной норой». Еще немного, и Вест Роско Стрит могла бы стать туристической достопримечательностью, если бы не особо ответственный гражданин, который решил заделать яму.

Хотя многие впервые услышали о необычном отпечатке, старожилы Чикаго говорят, что он находится на это месте как минимум с 1990-х годов. История его появления доподлинно неизвестна, но наиболее правдоподобной выглядит версия, что несчастная белка, прыгая с ветки на ветки, сорвалась и упала в еще жидкий бетон. На это указывает хотя бы то, что других следов рядом нет, то есть животное не могло своим ходом прийти на место и прилечь — вероятнее всего, оно именно «свалилось с неба». Дальнейшая история наследившего грызуна также неизвестна, но местные жители успели дать ему имя Чимли.

Отпечаток на Вест Роско со временем стал местом паломничества, а в качестве дани уважения Чимли люди оставляют здесь подношения — монетки и закуски (похожим образом, кстати, задабривают духов на Бали). Даже установили рядом мемориальную доску.

Но на днях очередной паломник, пришедший к знаменитому местечку, обнаружил, что неизвестный деятель залил «крысиную нору» бетоном. Материал оставался еще податливым, и неравнодушный прохожий принялся спасать достопримечательность, ковыряя табличкой с номерными знаками собственного автомобиля. Вскоре к нему присоединились другие жители. Но заморозки и быстро затвердевающее вещество лишили последователей Чимли всяких надежд на спасение достопримечательности. Они не знают, чем кому-то помешала яма, просуществовавшая 30 лет, но уже называют этого человека вандалом.

Не исключаем, что это мог быть тот самый Иван, который нацарапал имя девушки на Колизее, не зная о древности памятника.