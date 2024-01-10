UPI: изобретена дверь для кошек, которая не позволит приносить в дом мышей

На проходящей сейчас в Лас-Вегасе ежегодной всемирной выставке потребительской электроники CES-2024 представлено необычное изобретение — «умная» дверца для свободно гуляющих домашних кошек, которая не дает им проносить в дом свою добычу.

Система визуального распознавания, которой управляет искусственный интеллект, просто не открывает перед кошкой проход в дом, если та держит в зубах мышь, птицу или другое небольшое животное. В дверь также встроена система распознавания микрочипа, то есть владелец может быть уверен, что в дом не проникнет чужой кот.

Кроме того, хозяин может открывать и закрывать кошачью дверь удаленно, через интернет, а все происходящее возле дверцы транслируется с камеры в приложение на смартфоне.

Изобретатели «умной» кошачьей двери — братья-близнецы из Швейцарии Оливер и Денис Уайлдеры. По словам изобретателей, на создание стартапа Flappie их вдохновили мучения их матери, которая постоянно боролась с тем, чтобы семейные кошки не приносили пойманных мышей в дом.

«Мы хотим, чтобы владельцы кошек наконец-то могли вздохнуть с облегчением и больше не бояться, что на ковре опять появятся маленькие, пушистые “сюрпризы”», — говорят Оливер и Денис.

Предполагается, что стоить «умная» кошачья дверь будет 399 долларов США.