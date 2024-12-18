Упаковка с подвохом. Названы уловки производителей, удешевляющие рыбу

«Добросовестные производители далеко не всегда стараются обмануть потребителя, но есть при этом лазейки в техническом регулировании, позволяющие это делать, — отметил он. — Например, если на маркировке, на лицевой стороне продукта написано “Рыба тресковых пород”, у всех это ассоциируется с треской. Но если изучить оборот упаковки, там написано: “Допускается вложение наваги, путассу, минтая”. Обмана здесь нет, это все тоже тресковые породы, но треска стоит 350 рублей за килограмм, а путассу — 50 рублей. Поэтому нужно внимательно читать маркировку со всех сторон».