Упаковка с подвохом. Названы уловки производителей, удешевляющие рыбу

При покупке рыбы стоит быть внимательными даже в случае с добросовестными производителями. Как рассказал aif.ru председатель Рыбного союза Александр Панин, есть законные уловки, позволяющие сбить покупателя с толку.
По его словам, производители вынуждены применять различные маркетинговые ходы, чтобы сохранить доступные цены на продукты.
«Добросовестные производители далеко не всегда стараются обмануть потребителя, но есть при этом лазейки в техническом регулировании, позволяющие это делать, — отметил он. — Например, если на маркировке, на лицевой стороне продукта написано “Рыба тресковых пород”, у всех это ассоциируется с треской. Но если изучить оборот упаковки, там написано: “Допускается вложение наваги, путассу, минтая”. Обмана здесь нет, это все тоже тресковые породы, но треска стоит 350 рублей за килограмм, а путассу — 50 рублей. Поэтому нужно внимательно читать маркировку со всех сторон».
«А вот недобросовестные производители этого не указывают, — пояснил Панин. — И с этими вопиющими случаями борются все контролирующие органы и отраслевые организации, Роскачество и Рыбный союз… А иногда и вовсе происходит прямая подмена: например, лосось аквакультурный подменяют на форель аквакультурную. Скумбрию атлантическую — на тихоокеанскую. Вроде бы рыба одинаковая, но по жировому, по белковому составу это совершенно разные виды, как и по цене. Бывают и совсем жуткие вещи, когда под видом зернистой натуральной икры продают имитированную, а под видом сайры в консервах — селедку. Это уже чистый контрафакт, фальсификат».
Впрочем, уточнил эксперт, россияне перестали гнаться за недорогой рыбой. Сейчас наблюдается тренд на качество и сервис.
«Подача рыбы, в том числе на полках магазинов, — ровная, чистая и красивая упаковка, — перечисляет собеседник. — Рыбка должна быть ровненькая, гладкая, без лишней глазури, упакованная — желательно в вакуум, чтобы там снега не было, льда и так далее. Люди идут за сервисом, за качеством, и готовы за это даже переплачивать».