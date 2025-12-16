УП: Ермака заметили на входе в резиденцию Зеленского

Украинского политика Андрея Ермака заметили на входе в резиденцию главы киевского режима Владимира Зеленского, офис которого он ранее возглавлял.
Такую информацию приводит газета «Украинская правда». По данным издания, Зеленский на минувшей неделе возобновил телефонное общение с Ермаком.
«По некоторым данным, Ермака даже видели на въезде в резиденцию (Зеленского. — RT)…» — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о развернувшейся в стране подковёрной борьбе за пост главы офиса Зеленского.