Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УП: Ермака заметили на входе в резиденцию Зеленского

Украинского политика Андрея Ермака заметили на входе в резиденцию главы киевского режима Владимира Зеленского, офис которого он ранее возглавлял.

Источник: Reuters

Украинского политика Андрея Ермака заметили на входе в резиденцию главы киевского режима Владимира Зеленского, офис которого он ранее возглавлял.

Такую информацию приводит газета «Украинская правда». По данным издания, Зеленский на минувшей неделе возобновил телефонное общение с Ермаком.

«По некоторым данным, Ермака даже видели на въезде в резиденцию (Зеленского. — RT)…» — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о развернувшейся в стране подковёрной борьбе за пост главы офиса Зеленского.