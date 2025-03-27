Унюхать деменцию. Назван признак, указывающий на риск болезни Альцгеймера

Распознать запахи не так-то и просто — в организме целая специально настроенная система для этого. Запахи попадают на ткани рецептора и преобразуются в слизь, которая раздражает эти рецепторы. Нерв помогает в передаче информации о них в мозг. И начинается расшифровка учувствованного. И если на каком-то из участков этой цепи возникает неполадка, начинаются сбои.