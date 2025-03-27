Унюхать деменцию. Назван признак, указывающий на риск болезни Альцгеймера

Ученые отмечают, что простой домашний тест помогает предсказать риск развития болезни Альцгеймера в будущем. И кроется он в проверке на восприятие запахов.
Было определено, что вдыхание кокосового экстракта помогает обнаружить самые ранние потенциальные признаки разрушительного заболевания, которое лишает человека памяти.
Ученые заметили, что простой домашний тест на обоняние, когда людям предлагается определить и оценить запахи, помогает выявить тех, кому грозит болезнь Альцгеймера. Причем обнаружить проблему можно за несколько лет до патологии.
Эксперты уже давно говорят, что есть связь между аносмией (невозможностью распознавать запахи) и деменцией. Теория строится на том, что токсические белки в мозге пациентов с такой болезнью, развиваются в областях, связанных с обонянием.
В ходе теста люди подносят кусочек ткани к носу, вдыхают и пытаются правильно определить запах кокосового экстракта. В другом разделе теста их могут попросить различить запахи на двух карточках, одна из которых — вышеупомянутый «кокос», а другая — «свежий хлеб». Целью теста является не диагностика болезни Альцгеймера, а использование его в качестве недорогого инструмента скрининга для выявления пациентов, которым могут потребоваться дополнительные, более дорогие исследования.
Потеря обоняния, конечно же, не 100% признак того, что у вас деменция. Но все же стоит пройти обследование.
Как рассказал aif.ru к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев, способность различать запахи — работа специального «анализатора» в носу. Это целый набор клеток-рецепторов — обонятельного эпителия — которые располагаются в слизистой носа. И таких рецепторов очень и очень много. Кроме того, в такой системе задействуется и специальный нерв.
Распознать запахи не так-то и просто — в организме целая специально настроенная система для этого. Запахи попадают на ткани рецептора и преобразуются в слизь, которая раздражает эти рецепторы. Нерв помогает в передаче информации о них в мозг. И начинается расшифровка учувствованного. И если на каком-то из участков этой цепи возникает неполадка, начинаются сбои.
Если речь идет про сенсоневральную проблему, значит, сложность как раз с работой мозга и той его частью, где находится зона обоняния. То есть луковицы передают сигнал, но до мозга он не доходит, поясняет ЛОР.
Сенсоневральное снижение обоняние может стать признаком разных заболеваний от болезни Альцгеймера до онкопатологий, травм и рассеянного склероза.
Поэтому при проблемах с обонянием не стоит пытаться справиться самому, а лучше обратиться к врачу и пройти обследование.