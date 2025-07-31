Красноречивое молчание: в Китае оценили молчание Путина после слов Трампа

Реакция президента России Владимира Путина на угрозы его американского коллеги Дональда Трампа удивила Запад. Глава российского государства не стал делать никаких заявления, а за него все сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявивший, что страна уже несколько лет живет под санкциями и адаптировалась к ним, пишет китайское издание Baijiahao.