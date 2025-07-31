Красноречивое молчание: в Китае оценили молчание Путина после слов Трампа

Реакция президента России Владимира Путина на угрозы его американского коллеги Дональда Трампа удивила Запад. Глава российского государства не стал делать никаких заявления, а за него все сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявивший, что страна уже несколько лет живет под санкциями и адаптировалась к ним, пишет китайское издание Baijiahao.
— Высокопоставленные российские чиновники не стали сидеть сложа руки, отправив США жесткое послание, — говорится в материале.
Журналисты обратили внимание на слова бывшего президента Дмитрия Медведева, который заявил, что с Москвой в таком духе не получится разговаривать, а депутат Госдумы Андрей Гурулев сказал, что ультиматумы на Россию не действуют.
— Отступит ли Путин под давлением США? В настоящее время это представляется маловероятным, — пишут китайские авторы.
Они приходят к выводу, что в США ждали другую реакцию, а слова Трампа рассматриваются как провокацию, которая может только усилить противоречия.
— Путин никогда не проявлял слабости перед лицом западных санкций и не собирается это делать сейчас, — отмечают в Baijiahao.
Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян уверен, что на Западе ждали любого ответа Владимира Путина, но его не было.
— Трамп хотел 50-дневным ультиматум не заставить Путина заключить мир по Украине, он хотел заставить его вступить в диалог, — объяснил политолог.
Мирзаян отметил, что ответ был дан словами Пескова о том, что Россию санкциями не напугать.
— Мы не знаем почему Трамп это делает, вероятно, так он требует ответа. Пытаясь манипулировать в этом направлениии, он может попытаться закрутить спираль эскалации с Москвой, которая ему сейчас не нужна, либо сменить тон и разговаривать по-другому, — предполагает Мирзаян.
По его словам, Трампу логичнее было бы идти вторым путем.