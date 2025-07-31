Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноречивое молчание: в Китае оценили молчание Путина после слов Трампа

Политолог Геворг Мирзаян рассказал ВФокусе Mail, чего ждал от России президент США после угроз и выставления сроков.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Реакция президента России Владимира Путина на угрозы его американского коллеги Дональда Трампа удивила Запад. Глава российского государства не стал делать никаких заявления, а за него все сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявивший, что страна уже несколько лет живет под санкциями и адаптировалась к ним, пишет китайское издание Baijiahao.

— Высокопоставленные российские чиновники не стали сидеть сложа руки, отправив США жесткое послание, — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание на слова бывшего президента Дмитрия Медведева, который заявил, что с Москвой в таком духе не получится разговаривать, а депутат Госдумы Андрей Гурулев сказал, что ультиматумы на Россию не действуют.

— Отступит ли Путин под давлением США? В настоящее время это представляется маловероятным, — пишут китайские авторы.

Они приходят к выводу, что в США ждали другую реакцию, а слова Трампа рассматриваются как провокацию, которая может только усилить противоречия.

— Путин никогда не проявлял слабости перед лицом западных санкций и не собирается это делать сейчас, — отмечают в Baijiahao.

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян уверен, что на Западе ждали любого ответа Владимира Путина, но его не было.

— Трамп хотел 50-дневным ультиматум не заставить Путина заключить мир по Украине, он хотел заставить его вступить в диалог, — объяснил политолог.

Мирзаян отметил, что ответ был дан словами Пескова о том, что Россию санкциями не напугать.

— Мы не знаем почему Трамп это делает, вероятно, так он требует ответа. Пытаясь манипулировать в этом направлениии, он может попытаться закрутить спираль эскалации с Москвой, которая ему сейчас не нужна, либо сменить тон и разговаривать по-другому, — предполагает Мирзаян.

По его словам, Трампу логичнее было бы идти вторым путем.