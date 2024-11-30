Уникальный минерал обнаружен в Мьянме

В мире существует лишь один известный образец крайне редкого минерала кьяутуита (ча-ту-ит), весом всего 1,61 карата. Этот крошечный камень, с желтовато-коричневым оттенком, на первый взгляд можно спутать с янтарем или топазом, но его ценность выходит за любые пределы, сообщает Science Alert.
Кьяутуит был приобретен в 2010 году мьянманским геммологом Кьяу Ту на рынке в Чаунг-джи. Изначально он считал камень шеититом, однако после огранки понял, что это нечто необычное. Не сумев идентифицировать минерал, Ту отправил его в лабораторию Геммологического института Америки в Бангкоке, где ученые связали его с синтетическим Bi3+Sb5+O4, антимонатом висмута, но с уникальной формулой, ранее не встречавшейся в природе.
Это первый случай в мире. В других странах ничего подобного не встречалось.
Ту добавил, что по своим полевым исследованиям понял, что камень явно отличается от всех известных ему драгоценных камней.
Кьяутуит имеет насыщенно-оранжевый цвет с красным оттенком и белой полосой, а также полые трубчатые включения, формировавшиеся из-за сдвигового напряжения, что является свидетельством его природного происхождения. Геологи считают, что минерал, скорее всего, имеет магматическое происхождение и образовался в пегматитах — типе распространенной вулканической породы.
Следы таких элементов, как титан, ниобий, вольфрам и уран, подтверждают пегматитовое образование. Лабораторные эксперименты показывают, что кристаллы антимонита висмута образуются при высоких температурах, что соответствует условиям остывающей магмы. Редкость кьяутуита предполагает наличие особых обстоятельств его формирования, однако они еще не выяснены.
На сегодняшний день стоимость кьяутуита оценивается как бесценная, что значительно превышает стоимость второго по редкости драгоценного камня — пейнита, который стоит 50 000−60 000 долларов за карат. Единственный известный образец кьяутуита в настоящее время хранится в Национальном историческом музее округа Лос-Анджелес.