Уникальный минерал обнаружен в Мьянме

Кьяутуит был приобретен в 2010 году мьянманским геммологом Кьяу Ту на рынке в Чаунг-джи. Изначально он считал камень шеититом, однако после огранки понял, что это нечто необычное. Не сумев идентифицировать минерал, Ту отправил его в лабораторию Геммологического института Америки в Бангкоке, где ученые связали его с синтетическим Bi3+Sb5+O4, антимонатом висмута, но с уникальной формулой, ранее не встречавшейся в природе.