Уникальный эксперимент в Гавайском архипелаге: комары и бактерии против вирусов

На острове Мауи в Гавайском архипелаге выпустили 10 миллионов комаров, зараженных бактерией из рода Wolbachia. Ожидается, что они спарятся с местными самками, в организмах которых живут представители другого штамма. Отложенные яйца не смогут нормально развиваться, и в следующем поколении популяция этих инвазивных насекомых сократится. Это нужно для спасения птиц — гавайских цветочниц, сообщает The Guardian.
Когда-то на Гавайских островах обитали около 60 видов таких пернатых. Однако после того, как архипелаг колонизировали полинезийцы и европейцы, гавайские цветочницы начали вымирать из-за охоты, распространения хищников и вырубки лесов. Больше всего же этим птицам навредили комары, случайно завезенные в XIX веке. Они переносили птичью малярию и птичью оспу. У цветочниц не было иммунитета от этих болезней, поэтому они начали массово гибнуть. Это привело к исчезновению целого ряда видов.
Несколько лет назад ученые начали разрабатывать план по спасению гавайских цветочниц. Эксперты решили, что единственный способ не допустить вымирания этих птиц в природе — существенно сократить численность инвазивных комаров. Был выбран подход с использованием бактерий из рода Wolbachia. Они живут в организмах многих видов насекомых и регулируют численность хозяев, управляя их размножением. Так, самка комара, зараженная определенным штаммом вольбахии, может оставить потомство, только если спарится с самцом с точно таким же штаммом (или полностью свободным от этой бактерии). Иначе яйца, отложенные после оплодотворения, не будут развиваться. Самки комаров спариваются лишь один раз в жизни, поэтому второго шанса на размножение у нее уже не будет.
Специалисты подчеркивают, что, хотя вольбахии уже зарекомендовали себя как действенное средство борьбы с комарами, переносящими человеческие инфекции, в природоохранном проекте этих бактерий применяют впервые. Выводы об эффективности такого подхода сделают в конце лета.
Заметим, укус комара может быть опасен для ребенка. Ранее об этом рассказали дерматолог и врач-иммунолог.
Айгуль Сабитова