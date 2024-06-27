Уникальный эксперимент в Гавайском архипелаге: комары и бактерии против вирусов

Несколько лет назад ученые начали разрабатывать план по спасению гавайских цветочниц. Эксперты решили, что единственный способ не допустить вымирания этих птиц в природе — существенно сократить численность инвазивных комаров. Был выбран подход с использованием бактерий из рода Wolbachia. Они живут в организмах многих видов насекомых и регулируют численность хозяев, управляя их размножением. Так, самка комара, зараженная определенным штаммом вольбахии, может оставить потомство, только если спарится с самцом с точно таким же штаммом (или полностью свободным от этой бактерии). Иначе яйца, отложенные после оплодотворения, не будут развиваться. Самки комаров спариваются лишь один раз в жизни, поэтому второго шанса на размножение у нее уже не будет.