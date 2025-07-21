Уникальный случай. У женщины после укуса шмеля случился инфаркт

Пациентка вызвала скорую, ее отвезли в центральную больницу по месту жительства, где медики провели ЭКГ и обнаружили очаговые изменения. Ей оказали неотложную помощь. В связи с подозрением на острый коронарный синдром специалисты связались с кардиологами Республиканской клинической больницы имени Куватова для решения вопроса о транспортировке пациентки.