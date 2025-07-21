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Уникальный случай. У женщины после укуса шмеля случился инфаркт

В Башкирии у 32-летней пациентки случился инфаркт. Все началось с укуса обычного шмеля.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Насекомое укусило женщину в руку. У нее началась сильная аллергия. Пациентка заметила сыпь по всему телу, отек век, ее мучила нехватка воздуха. В течение четырех часов ей становилось еще хуже — добавились жгучие боли в груди.

Пациентка вызвала скорую, ее отвезли в центральную больницу по месту жительства, где медики провели ЭКГ и обнаружили очаговые изменения. Ей оказали неотложную помощь. В связи с подозрением на острый коронарный синдром специалисты связались с кардиологами Республиканской клинической больницы имени Куватова для решения вопроса о транспортировке пациентки.

Врачи РКБ обнаружили у женщины крупноочаговые изменения в нижней стенке левого желудочка. Уровень кардиоспецифичных ферментов оказался повышен почти в 2000 раз, что подтвердило обширное поражение миокарда.

В экстренном порядке женщине провели операцию — чрескожную транслюминальную тромбоаспирацию. После этого ее перестали беспокоить боли в области сердца, состояние улучшилось. Также женщину направили к аллергологу для консультации. Вскоре пациентку в стабильном состоянии отпустили домой.

«Уникальность данного случая в том, что причиной инфаркта стал синдром Коуниса — редкое состояние, при котором тяжелая аллергическая реакция спровоцировала выброс ацетилхолина, что явилось причиной спазма коронарных артерий. Это привело к критическому нарушению кровоснабжения сердца», — пояснил главврач больницы Мурад Авзалов.

Он напомнил, что аллергикам нужно быть внимательными и осторожными при встрече с аллергенами и не забывать обновлять антигистаминные препараты в домашней аптечке.

Тем временем врач-аллерголог Надежда Логина предупредила о последствиях укуса ос, шмелей и других жалящих насекомых для определенной категории людей.