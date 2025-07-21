Уникальный случай. У женщины после укуса шмеля случился инфаркт

Насекомое укусило женщину в руку. У нее началась сильная аллергия. Пациентка заметила сыпь по всему телу, отек век, ее мучила нехватка воздуха. В течение четырех часов ей становилось еще хуже — добавились жгучие боли в груди.
Пациентка вызвала скорую, ее отвезли в центральную больницу по месту жительства, где медики провели ЭКГ и обнаружили очаговые изменения. Ей оказали неотложную помощь. В связи с подозрением на острый коронарный синдром специалисты связались с кардиологами Республиканской клинической больницы имени Куватова для решения вопроса о транспортировке пациентки.
Врачи РКБ обнаружили у женщины крупноочаговые изменения в нижней стенке левого желудочка. Уровень кардиоспецифичных ферментов оказался повышен почти в 2000 раз, что подтвердило обширное поражение миокарда.
В экстренном порядке женщине провели операцию — чрескожную транслюминальную тромбоаспирацию. После этого ее перестали беспокоить боли в области сердца, состояние улучшилось. Также женщину направили к аллергологу для консультации. Вскоре пациентку в стабильном состоянии отпустили домой.
«Уникальность данного случая в том, что причиной инфаркта стал синдром Коуниса — редкое состояние, при котором тяжелая аллергическая реакция спровоцировала выброс ацетилхолина, что явилось причиной спазма коронарных артерий. Это привело к критическому нарушению кровоснабжения сердца», — пояснил главврач больницы Мурад Авзалов.
Он напомнил, что аллергикам нужно быть внимательными и осторожными при встрече с аллергенами и не забывать обновлять антигистаминные препараты в домашней аптечке.
Тем временем врач-аллерголог Надежда Логина предупредила о последствиях укуса ос, шмелей и других жалящих насекомых для определенной категории людей.