Уникальные животные на Галапагосах оказались под угрозой. Что случилось

На Галапагосах живет множество уникальных видов, которые, несмотря на свою многочисленность, очень уязвимы. Животные и птицы на Галапагосах чувствительны к изменениям температуры океана. Архипелаг расположен там, где сходятся три основные океанские течения. Периодическое потепление океана, известное как Эль-Ниньо, также влияет на климат. За последние 10 лет океан пережил самое теплое десятилетие с 1800-х годов, а 2023 год стал самым теплым годом в истории океана.