Уникальные животные на Галапагосах оказались под угрозой. Что случилось

Уникальные виды животных на Галапагосских островах находятся под угрозой исчезновения из-за затопления суши. Виной всему — изменение климата. Оно сказывается на жизни местных обитателей, которых в свое время изучал и описывал Чарльз Дарвин. Об этом сообщает Associated Press.
На Галапагосах живет множество уникальных видов, которые, несмотря на свою многочисленность, очень уязвимы. Животные и птицы на Галапагосах чувствительны к изменениям температуры океана. Архипелаг расположен там, где сходятся три основные океанские течения. Периодическое потепление океана, известное как Эль-Ниньо, также влияет на климат. За последние 10 лет океан пережил самое теплое десятилетие с 1800-х годов, а 2023 год стал самым теплым годом в истории океана.
Потепление океанов влияет на источники пищи морских животных Галапагосских островов. Например, морским игуанам становится все сложнее найти красные и зеленые водоросли, морским черепахам трудно создавать гнезда при более высоких температурах. Вода прогревается, и питательных веществ становится меньше.
На суше завезенные виды угрожают местной фауне. Дикие кошки, собаки, свиньи и козы представляют угрозу для уникальных местных видов. После пандемии COVID-19 количество брошенных домашних животных увеличилось, что усугубило проблему.
Гигантские черепахи, численность которых сократилась в XIX веке из-за охоты, также находятся под угрозой. С 1933 года охота на этих черепах запрещена законом, но инвазивные свиньи могут уничтожить места гнездования за одну ночь. Сотрудники парка ежедневно патрулируют эти районы. Одичавшие кошки поедают молодняк морских игуан и конкурируют за пищу с черепахами.
Дополнительной проблемой стал микропластик, который проникает в пищевую цепь. Недавнее исследование выявило микропластик в желудках галапагосских пингвинов. Директор Галапагосского заповедника Хорхе Каррион отметил, что на Галапагосах нет животных, в пище которых не было бы микропластика.