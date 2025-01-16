Уникальные кресты Киевской Руси нашли на Кавказе

Найденные средневековые бронзовые нательные кресты подтверждают тесные связи между Аланией и Киевской Русью в домонгольский период.
Подвеска с изображением святого
Сотрудники Института истории и археологии республики уточнили, что в числе находок есть небольшая, но точно уникальная бронзовая плоская подвеска с изображением христианского святого.
«Такие изделия называют также “иконками-привесками”. Нательные иконки известны с эпохи средневековья и до нашего времени», — отметили ТАСС исследователи.
Они рассказали и о подвеске, которая их особенно поразила. Это датированное второй половиной XIX века изделие, где запечатлен святой Тихон Задонский.
На лицевой стороне можно рассмотреть штампованное рельефное погрудное изображение святого в архиерейском облачении с епископским посохом.
Еще один удивительный артефакт — бронзовый литой нательный крест ХI-ХII веков, украшенный выемчатой эмалью желтого цвета. Она нанесена на средокрестие и ветви креста с двух сторон — обратной и лицевой. Нательные эмалированные кресты имеют южнорусское происхождение. Известны ученым и другие весьма близкие между собой по форме, пропорциям и даже размерам изделия.
«Очевидно, они производились в одной мастерской, скорее всего в городе Киеве», — добавили в институте.
Археологи подчеркнули, что столь нарядные кресты следует считать не только предметами личного благочестия, но и ювелирными изделиями.
Рассказали они и про энколпионы, которые производились на Руси в
В Институте истории и археологии Северной Осетии заявили, что обилие христианских древностей русского происхождения на средневековых памятниках Алании говорит о достаточно «крепких» торговых отношениях между странами. Это также может служить свидетельством конфессиональных связей двух митрополий Константинопольской патриархии — Аланской и Киевской.
Все артефакты найдены на месте городища Верхний Джулат или Татартуп. Средневековый город был крупным торговым и военно-стратегическим населенным пунктом, известным далеко за пределами Алании
В эпоху средневековья через Татартуп проходил один из главных торговых путей. Он соединял Восточный Кавказ с Западным и юг России — с Закавказьем. Властители этой территории имели возможность контролировать пути караванов, которые проходили через их урочище в Закавказье, страны Ближнего Востока, Малой Азии, Восточной Европы. Это давало значительные доходы, что постепенно привело к разрастанию небольшого города до размеров средневекового «мегаполиса».