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Уникальные кресты Киевской Руси нашли на Кавказе

При раскопках в городище Верхний Джулат (Татартуп) Северной Осетии, который являлся центром Алании в средние века, обнаружены кресты и подвески. На одной из них изображен святой Тихон Задонский это подтверждается буквами с титлами Св и Т. Об этом рассказали в Институте истории и археологии республики.

Источник: Российская газета

Найденные средневековые бронзовые нательные кресты подтверждают тесные связи между Аланией и Киевской Русью в домонгольский период.

Подвеска с изображением святого

Сотрудники Института истории и археологии республики уточнили, что в числе находок есть небольшая, но точно уникальная бронзовая плоская подвеска с изображением христианского святого.

«Такие изделия называют также “иконками-привесками”. Нательные иконки известны с эпохи средневековья и до нашего времени», — отметили ТАСС исследователи.

Они рассказали и о подвеске, которая их особенно поразила. Это датированное второй половиной XIX века изделие, где запечатлен святой Тихон Задонский.

На лицевой стороне можно рассмотреть штампованное рельефное погрудное изображение святого в архиерейском облачении с епископским посохом.

Еще один удивительный артефакт — бронзовый литой нательный крест ХI-ХII веков, украшенный выемчатой эмалью желтого цвета. Она нанесена на средокрестие и ветви креста с двух сторон — обратной и лицевой. Нательные эмалированные кресты имеют южнорусское происхождение. Известны ученым и другие весьма близкие между собой по форме, пропорциям и даже размерам изделия.

«Очевидно, они производились в одной мастерской, скорее всего в городе Киеве», — добавили в институте.

Археологи подчеркнули, что столь нарядные кресты следует считать не только предметами личного благочестия, но и ювелирными изделиями.

Рассказали они и про энколпионы, которые производились на Руси в XI—XII вв.еках и были посвящены первым русским святым Борису и Глебу. Подобную редкую находку также получили на раскопках. Лицевая створка этого энколпиона (реликвария) борисоглебского типа отличается рельефным изображением «князя с моделью одноглавого храма в правой руке».

В Институте истории и археологии Северной Осетии заявили, что обилие христианских древностей русского происхождения на средневековых памятниках Алании говорит о достаточно «крепких» торговых отношениях между странами. Это также может служить свидетельством конфессиональных связей двух митрополий Константинопольской патриархии — Аланской и Киевской.

Все артефакты найдены на месте городища Верхний Джулат или Татартуп. Средневековый город был крупным торговым и военно-стратегическим населенным пунктом, известным далеко за пределами Алании XII—XIII вв.еков. Он находился не только в географически очень перспективном месте, на трассе одного из транскавказских торгово-стратегических трактов, но и в месте, богатом природными ресурсами, угодьями.

В эпоху средневековья через Татартуп проходил один из главных торговых путей. Он соединял Восточный Кавказ с Западным и юг России — с Закавказьем. Властители этой территории имели возможность контролировать пути караванов, которые проходили через их урочище в Закавказье, страны Ближнего Востока, Малой Азии, Восточной Европы. Это давало значительные доходы, что постепенно привело к разрастанию небольшого города до размеров средневекового «мегаполиса».