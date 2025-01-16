Уникальные кресты Киевской Руси нашли на Кавказе

Все артефакты найдены на месте городища Верхний Джулат или Татартуп. Средневековый город был крупным торговым и военно-стратегическим населенным пунктом, известным далеко за пределами Алании XII—XIII вв. еков. Он находился не только в географически очень перспективном месте, на трассе одного из транскавказских торгово-стратегических трактов, но и в месте, богатом природными ресурсами, угодьями.