Уникальные черты. Психолог пояснила, как прекратить себя принижать

«Ну посмотри на Лену, у нее буквы ровные, а ты как курица лапой пишешь!» или «Вот все подруги уже замужем, а наша Маша всё учится». Знакомо? Сравнение с другими — то, с чем сталкиваются почти все в детстве. Конечно, родители, хотели как лучше. Чтобы мы в этом мире кем-то стали и чего-то добились.
Но мы почему-то стали неуверенными в себе и добились только средней должности и средней зарплаты. Или, наоборот, пришли к успеху по меркам многих, но все равно недовольны собой. Почему мы продолжаем сравнивать себя с другими и как перестать гнаться за призрачными идеалами, aif.ru рассказала психолог Ирина Маслова.
Сравнения: почему они нас ранят?
С одной стороны, сравнение — нормальная часть нашей конкурентной жизни. С другой — источник разочарований и боли. Потому что чаще всего мы сравниваем себя не в свою пользу. Почему так происходит?
Есть понятие «Франкенштейн сравнений». Это когда условная женщина средних лет собирает пазл из лучших качеств разных женщин. От одной возьмет цвет и длину волос, от другой — фигуру и идеального мужа, от третьей — успешную карьеру и поставленную речь. Соединит все это в одну совершенную женщину и с грустью отметит, что ей то до нее никогда не дорасти.
Вспомните хотя бы типичную «идеальную маму» из соцсетей. У нее фигура супермодели, вылизанный дом, ужин из трех блюд с ресторанной сервировкой и три аккуратных ангелочка, которые в два года в совершенстве говорят на трех языках. Самооценка просто падает на дно. Хотя логика и подсказывает, что там либо армия домработниц и нянек, либо нам попросту врут.
Но откуда берется эта страсть сравнивать и ругать себя за неидеальность?
Детство: там начинаются сравнения
Все мы родом из детства. И сравнения тоже. Недостижимым идеалом может стать сын соседки или еще хуже — сами родители, когда взрослая мама и папа сравнивают ребенка с собой: «Вот я в девять лет уже супы варил, а ты шнурки завязать не можешь!».
Считается, что ребенку полезно видеть лучшие образцы, чтобы он мог на них ориентироваться. Родители уверены, что так мотивируют становиться лучше: успешнее, выносливее, красивее и умнее. И появляется планка родительских ожиданий, на одном конце которой недотягивающий до абсолюта ребенок, а на другой — золотая медаль, красный диплом, удачное замужество и блестящая карьера.
Это, конечно, несправедливо. Родителю важно не давать оценок, а помогать получать опыт в том, что ребенку интересно и к чему есть талант. Но даже зная истоки, нам все равно сложно сопротивляться и не сравнивать себя.
Три шага к свободе от сравнений
Важно понимать, что не всегда сравнения вредны. Иногда даже зависть может мотивировать и подтолкнуть к развитию. Но чаще всего сравнения лишь отнимают силы и демотивируют.
Если это про вас, то вот три шага, которые помогут вам перестать сравнивать себя с другими:
Шаг 1. Услышьте своего внутреннего критика
Прислушайтесь к тому, как и каким голосом он говорит. Какие фразы он произносит? Возможно, вы услышите голос мамы или папы, которые в детстве ставили для вас завышенные планки. Осознайте, что это их ожидания, а не ваши желания. Вы отдельная личность и не обязаны соответствовать чужим представлениям об успехе.
Это их зона ответственности — признать, что вы отдельный человек и не обязаны снимать их тревогу ненужными вам достижениями.
Шаг 2. Отделите реального себя от негативных мыслей, в которых вы хуже, чем объект сравнения
Можно мысленно провести черту, поставить стеклянную стену. Подключите дыхание, прогуляйтесь, намочите руки холодной водой и снимите эмоциональный заряд.
Шаг 3. Научитесь общаться с собой нежно
Признайте, что, действительно, есть люди, которые больше в чем-то преуспели. Но даже у этих людей есть, за кем бежать.
В приступе сравнения вспомните, в чем хороши вы? Для этого полезно вести дневник побед и успехов, куда вы вносите даже самые незначительные радости. Со временем ваш внутренний язык перестроится с критикующего на принимающего.
Помните, что каждый человек уникален, у каждого свой путь и свой темп. Вы уже достаточно хорошая мама, дочь, сотрудник, жена
Вместо того чтобы гнаться за чужими идеалами, сфокусируйтесь на себе, своих ценностях и целях. Научитесь слышать и поддерживать себя, а не сравнивать и критиковать. Только тогда ваша жизнь будет приносить вам радость и удовлетворение.