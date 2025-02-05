Уникальные черты. Психолог пояснила, как прекратить себя принижать

«Ну посмотри на Лену, у нее буквы ровные, а ты как курица лапой пишешь!» или «Вот все подруги уже замужем, а наша Маша всё учится». Знакомо? Сравнение с другими — то, с чем сталкиваются почти все в детстве. Конечно, родители, хотели как лучше. Чтобы мы в этом мире кем-то стали и чего-то добились.