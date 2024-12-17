Уникальные царские драгоценности Эрмитаж отправил в Москву

Петербург привез драгоценные украшения российского императорского двора. Это изделия фирм Картье, Лалик и Тиффани, а также Карла Фаберже и других мастеров. Выставку распределят на три раздела.
Первый — «Галерея драгоценностей» из императорского собрания. Здесь представят предметы из коллекций, которые поступили в Эрмитаж после Великой Октябрьской социалистической революции.
«Бал» — так будет называться второй раздел. Это шикарные платья, в том числе и бальные, костюмы, украшенные вышивкой, шитьем. Разнообразные аксессуары — туфли, веера, кружевные платочки и другие мелочи жизни. Можно будет увидеть парадную одежду юного Александра I.
А вот комплекты драгоценностей к этим шикарным платьям и костюмам представят в третьем разделе.
Кроме драгоценных украшений в экспозиции покажут живописные портреты и другие памятники.
Выставка откроется 18 декабря.