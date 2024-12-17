Уникальные царские драгоценности Эрмитаж отправил в Москву

«Бал» — так будет называться второй раздел. Это шикарные платья, в том числе и бальные, костюмы, украшенные вышивкой, шитьем. Разнообразные аксессуары — туфли, веера, кружевные платочки и другие мелочи жизни. Можно будет увидеть парадную одежду юного Александра I.