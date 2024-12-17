Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальные царские драгоценности Эрмитаж отправил в Москву

Государственный Эрмитаж откроет в Историческом музее Москвы необычную выставку «Драгоценности. Блеск императорского двора». В столице уже распаковывают уникальные драгоценности.

Источник: Российская газета

Петербург привез драгоценные украшения российского императорского двора. Это изделия фирм Картье, Лалик и Тиффани, а также Карла Фаберже и других мастеров. Выставку распределят на три раздела.

Первый — «Галерея драгоценностей» из императорского собрания. Здесь представят предметы из коллекций, которые поступили в Эрмитаж после Великой Октябрьской социалистической революции.

«Бал» — так будет называться второй раздел. Это шикарные платья, в том числе и бальные, костюмы, украшенные вышивкой, шитьем. Разнообразные аксессуары — туфли, веера, кружевные платочки и другие мелочи жизни. Можно будет увидеть парадную одежду юного Александра I.

А вот комплекты драгоценностей к этим шикарным платьям и костюмам представят в третьем разделе.

Кроме драгоценных украшений в экспозиции покажут живописные портреты и другие памятники.

Выставка откроется 18 декабря.