Уникальную древнеримскую мозаику нашли в море рядом с Неаполем

Предварительные исследования показали, что мозаика выполнена из кусочков мрамора неправильной формы. Эта техника была распространена с III по V век н. э. Мрамор был поврежден обрушившимися стенами комнаты, высота которых составляла более 10 м. Подводные археологи продолжают работы по извлечению со дна мозаики. Некоторые фрагменты уже доставлены на сушу, ученые планируют воссоздать целую секцию пола.