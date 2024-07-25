Уникальную древнеримскую мозаику нашли в море рядом с Неаполем

В море недалеко от Неаполя была найдена древнеримская мозаика, которая сохранилась в практически неповрежденном виде. Оказалось, что это мраморный пол, который украшал крыльцо римской виллы. Об этом сообщает CNN.
Мозаика оказалась под водой из-за геологического явления, известного как брадисейсм, при котором земная поверхность постепенно поднимается или опускается в результате изменения давления в подземных магматических или гидротермальных системах.
Вилла, где находилась мозаика, была построена в древнем курортном городе Байи. Здесь располагались резиденции таких исторических личностей, как Юлий Цезарь и император Нерон.
Предварительные исследования показали, что мозаика выполнена из кусочков мрамора неправильной формы. Эта техника была распространена с III по V век н. э. Мрамор был поврежден обрушившимися стенами комнаты, высота которых составляла более 10 м. Подводные археологи продолжают работы по извлечению со дна мозаики. Некоторые фрагменты уже доставлены на сушу, ученые планируют воссоздать целую секцию пола.
Мэр итальянского города Баколи Джози Херардо Делла Раджоне назвал находку потрясающей. Он отметил, что пол был выложен незадолго до того, как геологические процессы забрали мозаику на морское дно.
Кампи Флегрей, или Флегрейские поля, — это большая вулканическая область, представляющая собой гигантскую впадину, которая образовалась вследствие серии крупных извержений. Последнее крупное извержение произошло в 1538 году и привело к образованию новой горы в заливе. Сейчас этот район является популярным местом для дайвинга, где можно увидеть затопленные руины.
При этом с декабря 2022 года в этом районе вновь началась сейсмическая активность. Эксперты опасаются, что вулкан может пробудиться после долгого покоя.