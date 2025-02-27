Уникальное событие: в зоопарке Флориды родился детеныш восточного бонго

Зоопарк Джексонвилля (Флорида, США) объявил в соцсетях о рождении детеныша восточного бонго — самого редкого вида антилопы, обитающего в дикой природе только в нескольких горных районах центральной Кении (Африка). Об этом пишет UPI.
Сообщается, что антилопа по кличке Кайенна родила детеныша-самца 19 февраля. Сотрудники поделились, что сейчас мама и теленок чувствуют себя хорошо. Детеныш постепенно набирает вес и становится сильнее.
Напомним, что восточный или горный бонго — исчезающий вид антилоп, занесенный в Красную книгу. По официальным данным, в дикой природе живет меньше таких антилоп, чем в неволе. Их популяция исчисляется сотнями.
Сотрудники зоопарка Джексонвилля поделились, что рождение такого удивительного малыша — настоящее счастье и «крайне важный шаг для сохранения вида».
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