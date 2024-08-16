Уничтоживший динозавров метеорит сформировался за орбитой Юпитера

Группа ученых из Германии, Бельгии и Италии получила новые данные о составе и происхождении астероида, ответственного за массовое вымирание видов и окончание эры динозавров. Они пришли к выводу, что кратер, образовавшийся в результате падения астероида 66 млн лет назад, был вызван астероидом С-типа, богатым углеродом, сообщает The Guardian со ссылкой на Science.
Геологи проанализировали изотопы рутения в слоях осадочных пород, которые покрыли Землю после столкновения 66 млн лет назад. Поскольку рутений крайне редок в земной коре, его наличие в этих слоях почти полностью указывает на внеземное происхождение. Изучение изотопного состава рутения из образцов, собранных в Дании, Италии и Испании, показало, что он соответствует составу метеоритов С-типа, богатых углеродом, и не совпадает с изотопным составом вулканических выбросов или кометных метеоритов.
Ученые пришли к выводу, что кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан был образован астероидом, который изначально сформировался за орбитой Юпитера. Ученые отмечают, что астероиды С-типа сегодня можно найти в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. Столкновение двух астероидов в этом поясе могло привести к тому, что фрагмент астероида вышел на орбиту, пересекающую Землю, полагают исследователи.
Астероиды С-типа (углеродистые астероиды) — это тип астероидов, которые содержат большое количество углерода и считаются одними из наиболее распространенных объектов в Солнечной системе. Они темные по цвету из-за присутствия углеродистых материалов и обычно содержат минералы, измененные водой. Астероиды С-типа представляют собой около 75% всех известных астероидов.
Считается, что эпоха динозавров подошла к концу 66 млн лет назад — после того как гигантский астероид врезался в Землю у побережья нынешней Мексики. При этом долгое время оставалось неизвестно, как именно происходило вымирание 75% видов в последовавшие после катастрофы годы.
Ранее ученые из Университета Макгилла в Канаде провели исследование, в ходе которого установили новую возможную причину исчезновения динозавров. Исследователи заявили, что на вымирание животных могло повлиять изменение климата, вызванное извержениями вулканов и спровоцировавшее масштабное похолодание около 65 млн лет назад.