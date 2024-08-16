Уничтоживший динозавров метеорит сформировался за орбитой Юпитера

Геологи проанализировали изотопы рутения в слоях осадочных пород, которые покрыли Землю после столкновения 66 млн лет назад. Поскольку рутений крайне редок в земной коре, его наличие в этих слоях почти полностью указывает на внеземное происхождение. Изучение изотопного состава рутения из образцов, собранных в Дании, Италии и Испании, показало, что он соответствует составу метеоритов С-типа, богатых углеродом, и не совпадает с изотопным составом вулканических выбросов или кометных метеоритов.