Унесенное торнадо семейное фото вернули владельцам спустя 16 лет

Томкинс несколько раз искала семейную реликвию в бюро находок, однако там ее не было. Спустя некоторое время женщина потеряла надежду найти фотографию, пока в январе 2024 года не увидела в социальной сети неожиданное объявление. Власти города Паркерсберг опубликовали ее снимок и попросили возможных владельцев забрать его.