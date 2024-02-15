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Унесенное торнадо семейное фото вернули владельцам спустя 16 лет

Никто из них не надеялся, что потерявшийся снимок будет найден.

Жительнице США вернули свадебную фотографию ее бабушки и дедушки, унесенную разрушительным ураганом 16 лет назад. Об этом сообщает The Washington Post.

Мощное торнадо со скоростью ветра 330 км/ч сотрясло штат Айова в 2008 году. В результате стихии погибли девять человек, многие лишились дома и имущества.

В их числе была Хоуп Томкинс, потерявшая большую часть личных вещей и жилище, от которого остались только три стены. Среди унесенных ураганом вещей оказались ценные семейные реликвии, например свадебный снимок бабушки и дедушки, которые поженились в 1942 году. Это была их единственная фотография, сохранившаяся до наших времен.

Томкинс несколько раз искала семейную реликвию в бюро находок, однако там ее не было. Спустя некоторое время женщина потеряла надежду найти фотографию, пока в январе 2024 года не увидела в социальной сети неожиданное объявление. Власти города Паркерсберг опубликовали ее снимок и попросили возможных владельцев забрать его.

Как оказалось, фотокарточку нашли во время разбора завалов, после чего ее отправили в бюро находок Паркерсберга. Спустя некоторое время снимок затерялся и был найден сотрудником мэрии в шкафу только в начале этого года.

Хоуп Томкинс призналась, что была в шоке, когда узнала о снимке.

«Мы были так благодарны, что получили его обратно! Не теряйте надежды, когда находитесь в поисках сокровища. Может пройти 15−20 лет, но однажды вы, вероятно, тоже найдете его», — добавила 76-летняя Марсия Малл, мать женщины и дочь пары, изображенной на фото.

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