Умыкание: враждебное, мирное и формальное. Как народы России похищали невест

Публицист Павел Мельников в XIX веке писал, что, по обычаям мордвы, жених подговаривал свою родню. После чего они тайком отправлялись в деревню и старались застать девицу у родника или в поле. Девушку хватали, закутывали в кошму и гнали лошадей до родного поселения, где жениха и похищенную запирали на трое суток в амбаре. На четвертый день амбар отпирали и поздравляли «молодых» с законным браком. Таким образом, из свадебного обряда исключалось сватовство и согласие родителей. Умыкание невесты не отменяло свадьбы, но значительно удешевляло ее. К такому способу бракосочетания прибегали в том случае, если и жених, и родители невесты были бедны. Одни не могли дать за невестой приданого, а жених не мог одарить всех подарками и «выкупить» невесту.