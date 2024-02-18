Умом и не пахнет: 8 признаков, что вы прямо сейчас общаетесь с дураком

Когда человек выделывается своим финансовым благополучием, это не только признак «психологии бедности», но ещё и небольшого ума. Действительно богатые люди никогда не будут выставлять своё состояние напоказ и тем более унижать тех, кто ниже их по статусу. Их просто не поймут люди более высокого уровня. В остальных случаях работает правило: чем больше понтов, тем ниже интеллект.