Умные часы воздействуют на кожу «вечными химикатами»

Команда химиков из США выяснила, что «вечные химикаты» проникают в организм через кожу и могут негативно повлиять на организм. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.
Вечными химикатами называют 14 тысяч пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Они накапливаются в окружающей среде, загрязняя ее, а также в организме человека, нанося вред здоровью.
Ученые в новом исследовании изучили два браслета для умных часов, относившихся к разным брендам и ценовым категориям. 13, которые были изготовлены из фторэластомеров, содержали фтор. Однако этот элемент нашли и в двух из девяти браслетов, в составе которых фторэластомеров не было. Как отметили химики, наличие фтора указывает на возможное наличие ПФАС.
Высокое содержание фтора было выявлено в браслетах, цена которых начиналась от 30 долларов (три тысячи рублей). В недорогих аналогах стоимостью меньше 15 долларов (1,5 тысячи рублей) ученые выявляли это вещество и ранее, однако оказалось, что его концентрация гораздо выше, чем считалось ранее.
Авторы статьи отметили, что они никогда не видели концентрации более 1000 частей на миллиард, если речь шла «о потребительском продукте, который предназначен для ношения и контактирует с кожей».
Ученые пока что не знают, насколько легко ПФАС проникают через кожу в организм и насколько они опасны для здоровья. Но все же авторы работы призвали покупать умные часы с недорогими браслетами из силикона. Если же хочется купить изделие по высокой цене, то важно изучить описание продукта и избегать браслетов, в составе которых есть фторэластомеры.
Ранее ученые связали вещества из сковород с повышенным риском болезней сердца из-за ПФАС.