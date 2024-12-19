Умные часы воздействуют на кожу «вечными химикатами»

Ученые пока что не знают, насколько легко ПФАС проникают через кожу в организм и насколько они опасны для здоровья. Но все же авторы работы призвали покупать умные часы с недорогими браслетами из силикона. Если же хочется купить изделие по высокой цене, то важно изучить описание продукта и избегать браслетов, в составе которых есть фторэластомеры.